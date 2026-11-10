EAEko Protoiterapia Unitatea 2028an abian jartzeko mugarrietako bat gainditu dute gaur
Protoien bidezko terapiak tratamendu zehatzagoak eta seguruagoak eskaintzea ahalbidetzen du, bereziki paziente pediatrikoentzat eta tumore konplexuak dituztenentzat.
EAEko Protoiterapia Unitatea 2028an jarriko dute martxan Donostian eta, ziklotroia instalatuta, horretarako mugarri garrantzitsuenetako bat gainditu dute. Gailu hori minbiziaren aurkako borrokan uneotan dagoen teknologiarik aurreratuenetako bat eskaintzen duen sistemaren bihotza da.
Imanol Pradales lehendakaria, Alberto Martinez Osasun sailburua, Lore Bilbao Osakidetzako zuzendari nagusia, Oscar Ortega Amancio Ortega Fundazioko zuzendari nagusia eta Juan Carlos Fernandez fundazio horren Proiektu zuzendaria izan dira protoi-azeleragailu handi hori jartzeko ekitaldian, astearte honetan.
Operazioak logistika- eta ingeniaritza-dispositibo konplexu bat behar izan du; izan ere, piezak goizaldean bertan eraman dituzte eraikitzen ari diren eraikin berrira, Donostia Unibertsitate Ospitalearen inguruan, garraio berezi baten bidez, polizia-eskoltarekin batera.
Ondoren, pieza horietako bat, ziklotroia, altxatu dute, eta modu kontrolatuan jaitsi dute hura gordetzeko berariaz prestatutako bunkerrera.
"Mugarri historikoa"
Ekipamenduak 46 tonako pisua eta 2,2 metroko diametroa ditu, eta tona askoko garabi bat beharrezkoa izan da maniobrak egiteko. Sistema hori lekuz aldatzeko, gainera, segurtasun-protokolo zehatzak jarraitu behar izan dituzte, Segurtasun Nuklearreko Kontseiluak gainbegiratuta.
Ziklotroia instalatzea "mugarri historikoa" da Osakidetzarentzat, "paziente onkologikoak munduko teknologiarik aurreratuenetako batera hurbiltzen dituena".
Protoien bidezko terapiak tratamendu zehatzagoak eta seguruagoak eskaintzea ahalbidetzen du, bereziki paziente pediatrikoentzat eta tumore konplexuak dituztenentzat. "Txapeldunen teknologia izango dugu", azpimarratu du lehendakariak.
Pradalesek adierazi duenez, unitate hori "ez da ekipamendu isolatu gisa sortu; aitzitik, arreta onkologikoa indartzeko, azpiegiturak modernizatzeko eta EAEko osasun publikoan gaitasun berriak sartzeko estrategia baten emaitza da".
Zehaztasun handiko teknologia
"Ez gara tratamendu onkologikoak ordezkatuko dituen teknologiaz ari. Ezta tumore guztietarako terapia batez ere. Abangoardiako eta zehaztasun handiko teknologia berri batez gara, osasun publikoan minbiziari aurre egiteko aukera terapeutikoak zabalduko dituena", azpimarratu du Pradalesek.
Osakidetzak jakinarazi duenez, protoi-terapia bereziki egokia da tumore pediatriko jakin batzuetarako eta, helduen kasuan, tumore konplexu batzuetarako, lehentasunezkoa denean organo osasuntsuen irradiazioa minimizatzea.
Haren indikazio nagusien artean daude nerbio-sistema zentraleko tumore pediatrikoak, kordomak, kondrosarkomak, sarkomak, erretinoblastomak eta toxikotasuna murrizteak onura kliniko frogatua ekar dezakeen beste prozesu onkologiko batzuk.
Paziente helduetan, teknika erabil daiteke begietako tumore jakin batzuetan, garezur, buru eta lepoko oinarriko tumoreetan, aukeratutako garuneko tumoreetan eta zati bigunetako sarkoma eta tumore batzuetan.
Protoiterapia Unitatea sortzeko inbertsioa 86 milioi eurotik gorakoa izan da, Osakidetzak berariaz eraikitako azpiegitura batean garatu dute, eta Amancio Ortega Fundazioaren laguntza izan du.