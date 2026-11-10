MINBIZIAREN AURKAKO BORROKA
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Protoi-azeleragailuaren pieza nagusiak Donostiara iritsi dira, minbizia zehaztasun handiagoz tratatzeko

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Imanol Pradales lehendakaria Donostian izan da, Osakidetzak Donostia Ospitalearen eta Onkologikoaren ondoan eraikitzen ari den protoi-terapia unitaterako makina eta piezak iritsi direnean. Teknologia horri esker, erradiazioa tumoreetan kontzentratu eta organo osasuntsuak babestu ahal izango dira, bereziki haurren kasuan.

Imanol Pradales Osakidetza Minbizia Gizartea

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