Donostian 400 etxebizitza babestu egiteko aurrerapauso garrantzitsua: Udalak Txomin Enea II birpartzelatzeko proiektua onartu du
Tokiko Gobernu Batzarrak hasierako onarpena eman dio hirigintza-kudeaketarako tresnari, Martuteneko kartzela zaharreko lurrak garatzeko. Etxebizitza horiek “donostiarrentzat etxebizitza-aukera” izan behar direla baieztatu du Jon Insausti alkateak.
Espainiako Gobernuarekin eta Eusko Jaurlaritzarekin hiruko akordioa lortu ondoren, beste urrats bat eman du Donostiako Udalak Txomin Enea II garatu ahal izateko. 400 etxebizitza, ekipamendu publikoak eta espazio libre berriak aurreikusi dituzte. Horretarako, ezinbesteko urratsa da aurretiaz birpartzelazioa egitea.
Gaur eman dio udal gobernuak hasierako onespena, ondoren urbanizazio-lanak egin ahal izateko eta, azkenik, aurreikusitako bizitegi-sustapenak eraikitzeko, Jon Insausti alkateak azaldu duenez. Proiektua jendaurrean jarriko da orain, alegazioak aurkezteko epea irekiko baitira, horren ondoren behin betiko onespena emateko. Aldi berean, etxebizitzak eraikitzeko beharrezko kudeaketa-tresnak lantzen aurrera egingo duela iragarri du Udalak.
Funtsezko tresna teknikoa
Birpartzelazio-proiektua hirigintza-kudeaketarako tresna juridiko eta teknikoa da, lur zatiak berrantolatzen dituena. 35.327 metro karratuko azalera du Txomin Enea II egikaritze-unitateak, % 66 Udalaren jabetzakoak (espetxe zaharraren inguruko lursailak eta tranbiaren lursail zaharrarenak) eta % 34 Justizia Ministerioaren jabetzakoak (espetxeak berak hartzen zuen lursaila). Erakundearteko akordioaren helburua da lursail horiek guztiak hartu eta plangintzaren arabera antolatzea: 5 lursail etxebizitzak egiteko eta hainbat ekipamendu (berdeguneak, espazio libreak, bide-sarea eta zuzkidura-etxebizitzarako partzela bat).
Etxebizitzak, donostiarrentzat
Insaustik nabarmendu duenez, “lurzoruak eraldatzen" dihardu, "donostiarrentzako etxebizitza-aukera berriak lortzeko”. Hori dela eta, azpimarratu duenez, Udalaren “borondatea” da bere partzelak Eusko Jaurlaritzaren esku uztea, baina “hiru baldintza garrantzitsu” aipatu ditu: eraikitako etxeak “donostiarrentzat izatea”, inplikatutako hiru erakundeek “kostuak banatzea” eta epeak betetzea.
Alkateak ohartarazi du ez duela nahi “Txomin Enea I-ekin gertatu zena berriro gertatzea, zortzi urtez geldirik egon baitzen”. Hori dela eta, adierazi du Eusko Jaurlaritzarekin negoziatzen jarraituko duela lurzatiak uzteko, baina betiere “hiru baldintza horiek” aintzat hartuta.