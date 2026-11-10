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Gizon baten bila ari dira Oviedon, emakume bati tiro egin eta motxila baten barruan lehergailu bat utzi baitu
Emakumea onik dago. Polizia bat hil da, eta beste bat larri zaurituta dago. Gertaera astearte goizean jazo da, auzokideen arteko borroka batean.
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