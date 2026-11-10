Asturias
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Gizon baten bila ari dira Oviedon, emakume bati tiro egin eta motxila baten barruan lehergailu bat utzi baitu

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Emakumea onik dago. Polizia bat hil da, eta beste bat larri zaurituta dago. Gertaera astearte goizean jazo da, auzokideen arteko borroka batean. 

Asturias Gizartea

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