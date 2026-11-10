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Buscan a un hombre en Oviedo tras disparar a una mujer y dejar un artefacto explosivo dentro de una mochila
La mujer está fuera de peligro. Un policía ha fallecido, y otro está gravemente herido. El suceso ha tenido lugar este martes a la mañana, en un supuesto conflicto vecinal.
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