INCENDIO EN ZALDIBIA
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"Las llamas han llegado a alcanzar unos 10 metros"

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Zaldibiako sutearen inguruko baserritarren testigantzak: garrak 10 metrorainokoak

EITB

Última actualización

Debido al fuerte viento sur, el incendio que se ha declarado en tierras de Zaldibia se ha extendido de manera inesperada, dificultando la labor de los bomberos que han trabajado en la extinción. Los baserritarras de la zona reconocen haber pasado miedo porque han visto las llamas muy cerca de sus viviendas. En total, se han quemado entre 70 y 80 hectáreas.

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