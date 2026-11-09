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"Garrak momentu batzuetan 10 metrorainokoak ere izan dira"
Hego haize bortitzak eraginda, azkar zabaldu da Zaldibiako lurretan piztu den sutea eta lanak eman dizkie itzaltze lanetan aritu diren suhiltzaileei. Inguruko baserritarrek izua pasa dutela aitortu dute, nahiz eta etxeak ongi babestu dituzten eta kalte materialak ez diren asko izan. 70 hektarea inguru erre dira gutxi gora behera.
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