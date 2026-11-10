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Maldita.es fundazioak TikToken haurren aurkako sexu abusuen 1.000 bideo baino gehiago salatu ditu
Maldita.es fundazioak argitaratu duen ikerketaren arabera, TikTok sare sozialean haurren aurkako sexu abusuen 1.000 bideo baino gehiago identifikatu dituzte, 48 milioi ikustaldirekin baino gehiagorekin. Material mota hori partekatzen edo saltzen duten 26.000 profil identifikatu dituzte, eta horietatik 7.000 baino gehiago gaztelaniaz aritzen dira. Gazteria eta Haurtzaro Ministerioak Estatuko Fiskaltza Nagusiari eskatu dio beharrezkoak diren neurriak har ditzala adin txikikoen babesa "bermatzeko" eta plataformaren jarduera etetea proposatu du.
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