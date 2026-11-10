SARE SOZIALAK ETA PEDERASTIA

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Maldita.es fundazioak TikToken haurren aurkako sexu abusuen 1.000 bideo baino gehiago salatu ditu

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

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Maldita.es fundazioak argitaratu duen ikerketaren arabera, TikTok sare sozialean haurren aurkako sexu abusuen 1.000 bideo baino gehiago identifikatu dituzte, 48 milioi ikustaldirekin baino gehiagorekin. Material mota hori partekatzen edo saltzen duten 26.000 profil identifikatu dituzte, eta horietatik 7.000 baino gehiago gaztelaniaz aritzen dira. Gazteria eta Haurtzaro Ministerioak Estatuko Fiskaltza Nagusiari eskatu dio beharrezkoak diren neurriak har ditzala adin txikikoen babesa "bermatzeko" eta plataformaren jarduera etetea proposatu du.

Sare Sozialak TikTok Sexu erasoak Umeak Espainiako gobernua Teknologia Gizartea

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