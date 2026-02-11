ETXEBIZITZA POLITIKA
"Maiatza eta ekaina artean" irekiko dute Zubietako espetxe berria

Gipuzkoako espetxe berriaren irekitzean Donostiako kartzela zaharra eraitsiko dute eta, ondoren, 400 etxebizitza babestu egingo dituzte Txomin Enean.

18:00 - 20:00
Martuteneko espetxea. Argazkia: EITB
author image

EITB

Azken eguneratzea

Eusko Jaurlaritzak iragarri duenez, Gipuzkoako Espetxea, Zubietan, maiatza eta ekaina bitartean irekiko dute. Gauzak horrela, Martuteneko espetxetik lekualdatzen hasiko dira.

Martuteneko kartzelaren kanpoaldean egindako ekitaldi batean egin da iragarpena, Denis Itxaso Etxebizitza eta Hiri Agendako sailburuak, Maria Jesus San Jose Justizia eta Giza Eskubideetako sailburuak eta David Lucas Etxebizitzako eta Hiri Agendako Estatu idazkariak parte hartu duten ekitaldi batean.

Zentro berria irekitzearekin batera, Etxebizitza eta Hiri Agenda Sailak martxan du egungo espetxea eraisteko proiektua. Visesak proiektua idatziko du (martxoan esleitzea aurreikusten da), eta irailean Casa47ri emango dio. Estatuko erakunde horrek 4 milioi euro inguruko aurrekontuarekin gauzatuko du eraistea. Operazioan sartuko dira, halaber, orubearen kota igotzeko eta uholde-arriskua saihesteko beharrezkoak diren lur-betegarriak, baita urbanizazio-obrak ere.

Prozesua aktibatzeko, zenbait hitzarmen sinatuko dira. Visesak Casa47ri lagako dio proiektu teknikoa, eta Barne Ministerioak, higiezinaren jabeak, erakunde horri laga beharko dio kartzela zaharra. Behin proiektua eta orubea eskura dituenean, Casa47k obrak lizitatu eta eraisteko lizentzia eskatu ahal izango dio Donostiako Udalari.

Aldi berean, Donostiako Udala, Visesa eta Casa47 hiru aldeko hitzarmen batean ari dira lanean bizitegi-garapena bultzatzeko. Hasiera batean aurreikusitako etxebizitza libreak etxebizitza tasatu bihurtuko dira, klase ertainentzako prezio eskuragarriekin, eta hiriko errenta-maila desberdinetarako eskaintza handitzeko helburuarekin. Eremu berriari esker, Txomin Eneako hirigintza-garapena burutu ahal izango da, udal-plangintzaren arabera.

Zubietako zentroa irekitzeari dagokionez, Maria Jesus San Jose sailburuak nabarmendu du euskal espetxe-eredua sendotzeko aurrerapausoa izango dela. Datozen egunetan, SIEPSE sozietate publikoak higiezina Espainiako Gobernuko Ondare Zuzendaritza Nagusiari transferituko dio, Eusko Jaurlaritzak Transferentzien Batzorde Mistoan jaso aurretik. Horren ondoren, pare bat hilabete aurreikusten dira egokitzapen-lan txikiak egiteko eta instalazioak prest jartzeko, eta, horren ondorioz, maiatza eta ekaina bitartean jarriko da martxan.

Espetxeak Donostia Politika

