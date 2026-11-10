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Garabi handiak lanean ari dira Donostia Ospitaleko protoiterapia ekipoa instalatzeko

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

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Makinaren pieza nagusiak (ziklotroia eta gantrya) gaur goizean eraman dituzte garabi handietan Donostia Ospitalean eraikitzen ari diren eraikin berrira. Paziente onkologikoek puntako tratamenduak jasotzeko aukera izango dute, alegia, tratamendu "zehatzagoak eta seguruagoak". Lanak datorren udan amaitzea eta lehen pazienteak 2028ko urtarrilean artatzea aurreikusita dago.

 

Donostia Ospitalea Osakidetza Minbizia Gizartea

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