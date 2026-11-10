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OSAKIDETZA

Grúas de gran calibre trabajan ya en la instalación del equipo de protonterapia del Hospital Donostia

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Garabi handiak lanean ari dira Donostia Ospitaleko Protoiterapia ekipoa instalatzeko

EITB

Última actualización

Las principales piezas –el ciclotrón y el gantry– de la máquina han sido trasladadas esta mañana en grúas de gran calibre hasta el nuevo edificio en construcción en el Hospital Donostia. La máquina de protonterapia donada por la Fundación Amancio Ortega permitirá acceder a pacientes oncologicos a los tratamientos más avanzados. Prevén terminar las obras en verano del año que viene y que los primero pacientes sean tratados a principios de 2028.

Hospital Donostia Osakidetza Cáncer Sociedad

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