El Gobierno Vasco comienza a abonar gran parte de las ayudas por crianza

El Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco abonará durante la primera quincena de noviembre gran parte de las más de 22 000 solicitudes de ayudas económicas por crianza de menores de entre 0 y 4 años, que entraron en vigor en julio de este año.

En concreto, se trata de 200 euros mensuales por hijo de 0 a 4 años, además de100 euros por hijo de 4 a 7 años para familias con tres o más o monoparentales. Estas ayudas se duplican en caso de discapacidad o dependencia igual o superior al 33 %.

Según ha informado la consejera, Nerea Melgosa, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, de las 22 202 solicitudes realizadas, 11 700 ya han sido tramitadas. 7064 recibirán el pago en la primera quincena de este mes, con carácter retroactivo desde el 1 de enero.

La consejera Nerea Melgosa ha reconocido que la decisión de ser padre o madre no se toma en base a esta subvención, pero reafirma la apuesta del Gobierno. “Como país y como comunidad queremos demostrar a las familias que estamos a su lado. Porque las familias con niños y/o niñas son el eje del presente y del futuro de Euskadi y seguiremos centrando toda nuestra fuerza en la mejora de sus condiciones de vida”, ha añadido.

La ampliación, en el decreto de este año, de las ayudas hasta 4 años (antes llegaba hasta los 3 años) supone un desembolso de 33,3 millones de euros para el Departamento. El plazo para solicitar la ayuda sigue abierto.