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El Gobierno Vasco comienza a abonar gran parte de las ayudas por crianza

22 202 familias han solicitado la subvención de 200 euros mensuales por hijos de entre 0 y 4 años. 7064 recibirán el pago esta semana.
(Foto de ARCHIVO) Imagen de los pies de un bebé. El Ayuntamiento de València supera las 1.500 solicitudes de ayudas de natalidad y conciliación durante el primer semestre de 2026. REMITIDA / HANDOUT por AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 22/7/2026
Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Eusko Jaurlaritza ume txikiak dituzten familientzako laguntzak ordaintzen hasi da

EITB

Última actualización

El Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco abonará durante la primera quincena de noviembre gran parte de las más de 22 000 solicitudes de ayudas económicas por crianza de menores de entre 0 y 4 años, que entraron en vigor en julio de este año.

En concreto, se trata de 200 euros mensuales por hijo de 0 a 4 años, además de100 euros por hijo de 4 a 7 años para familias con tres o más o monoparentales. Estas ayudas se duplican en caso de discapacidad o dependencia igual o superior al 33 %.

Según ha informado la consejera, Nerea Melgosa, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, de las 22 202 solicitudes realizadas, 11 700 ya han sido tramitadas. 7064 recibirán el pago en la primera quincena de este mes, con carácter retroactivo desde el 1 de enero.

La consejera Nerea Melgosa ha reconocido que la decisión de ser padre o madre no se toma en base a esta subvención, pero reafirma la apuesta del Gobierno. “Como país y como comunidad queremos demostrar a las familias que estamos a su lado. Porque las familias con niños y/o niñas son el eje del presente y del futuro de Euskadi y seguiremos centrando toda nuestra fuerza en la mejora de sus condiciones de vida”, ha añadido.

La ampliación, en el decreto de este año, de las ayudas hasta 4 años (antes llegaba hasta los 3 años) supone un desembolso de 33,3 millones de euros para el Departamento. El plazo para solicitar la ayuda sigue abierto.

Niños Madres y padres Comunidad Autonóma Vasca Gobierno Vasco Subvenciones 2025 Sociedad

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