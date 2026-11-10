El Gobierno de Navarra ha presentado la campaña 'No estamos solas / Ez gaude bakarrik' con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, un mensaje central con el que recuerda a las víctimas que tienen acceso gratuito a todos los recursos de atención disponibles en la Comunidad Foral sin necesidad de presentar una denuncia y con independencia de su situación administrativa.

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, quien ha presentado este martes la iniciativa en el Centro de Atención Integral a las Víctimas de Violencias Sexuales, ha animado a las mujeres que sufren violencia machista a pedir ayuda, ya sea a través de los servicios especializados, del teléfono 016 o de personas de su entorno, como amigas o vecinas.

La presidenta ha lamentado que miles de mujeres sufran o hayan sufrido violencia física, sexual, psicológica, económica o social y ha recordado que en lo que va de año la violencia machista se ha cobrado la vida de dos mujeres en Navarra: una en Sarriguren y otra en Arguedas.

Ante esta situación, ha reivindicado la importancia de la red de atención social, psicológica, educativa y jurídica existente en la Comunidad Foral, que cuenta con recursos disponibles las 24 horas del día, una red con presencia en Pamplona, Villava, Tudela, Estella, Tafalla y Elizondo.



Chivite ha destacado que detrás de estos servicios se encuentra "la fuerza, la comprensión y la empatía" de una sociedad que no está dispuesta a permitir que la violencia contra las mujeres siga perpetuándose.