Un hombre mata a su mujer y hiere de gravedad a su madre en Sarriguren

Un hombre ha matado a su mujer y ha herido gravemente a su madre, suegra de la víctima, en la localidad navarra de Sarriguren (municipio del Valle de Egüés). El presunto autor del crimen machista ha sido posteriormente detenido, han informado a EFE fuentes cercanas a la investigación.

Los hechos han tenido lugar esta tarde, en torno a las 19:30 horas, en una vivienda de la calle Reino de Navarra.

La detención la ha llevado a cabo la Policía Local del Valle de Egüés, aunque la investigación corre a cargo de la Policía Judicial de la Policía Foral.