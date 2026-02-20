VIOLENCIA MACHISTA

Un hombre mata a su mujer y hiere de gravedad a su madre en Sarriguren

El crimen machista ha tenido lugar el viernes a la tarde, en el domicilio que ambos compartían. El Ayuntamiento del Valle de Egüés ha decretado tres días de luto y ha convocado una concentración de repulsa para este sábado. 

Euskaraz irakurri: Gizon batek emaztea hil eta ama larri zauritu du Sarrigurenen
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Un hombre ha matado a su mujer y ha herido gravemente a su madre, suegra de la víctima, en la localidad navarra de Sarriguren (municipio del Valle de Egüés). El presunto autor del crimen machista ha sido posteriormente detenido, han informado a EFE fuentes cercanas a la investigación.

Los hechos han tenido lugar esta tarde, en torno a las 19:30 horas, en una vivienda de la calle Reino de Navarra.

La detención la ha llevado a cabo la Policía Local del Valle de Egüés, aunque la investigación corre a cargo de la Policía Judicial de la Policía Foral.

SARRIGUREN, 21/02/2026.- Una mujer deja una planta en el portal de la vivienda de Sarriguren donde dos mujeres fueron víctimas, una de ellas asesinada presuntamente por su marido, en un caso de violencia machista y la otra herida de gravedad. El Ayuntamiento del Valle de Egüés ha decretado tres días de luto oficial. EFE/ Jesús Diges Una mujer deja flores ante la vivienda de la víctima. Foto: EFE

El juez encargado del caso ha decretado el secreto del sumario, por lo que de momento no se conocen más datos del suceso, únicamente que la víctima era madre de cuatro menores de edad. Además, según ha confirmado la alcaldesa del Valle de Egüés, Xuriñe Peñas, no constaban denuncias previas por malos tratos (así ocurre en la gran mayoría de los crímenes machistas), y por tanto, la víctima no estaba en el sistema VioGén. 

El Ayuntamiento del Valle de Egüés ha mostrado su "máxima repulsa y más profunda indignación" por el crimen, ante el que ha decretado tres días de luto y ha convocado una concentración de repulsa este sábado (17:00 horas, frente al ayuntamiento). El grupo feminista Itaia ha convocado una concentración frente al Ayuntamiento de Pamplona a las 11:30 horas.

También el Gobierno de Navarra ha expresado su "firme y rotunda condena" ante los hechos. Ya ayer, poco después de conocerse el crimen, la presidenta navarra María Chivite condenaba lo ocurrido. "Otro asesinato; otra mujer a la que le arrebatan la vida, esta vez en Navarra. Aquí no debe haber fisuras. Mi condena más rotunda; mi cariño para su familia".

Se trata del primer asesinato machista del año en Euskal Herria. En 2025, ocho mujeres fueron asesinadas a manos de hombres machistas; el último crimen tuvo lugar el pasado 21 de diciembre en Barakaldo (Bizkaia). 

Si sufres malos tratos o conoces algún caso, sigue los consejos de esta guía y/o llama a alguno de los siguientes números de teléfono gratuitos: 900 840 111 (teléfono de Euskadi), 016 (teléfono del Estado español) o 3919 (teléfono de Iparralde, operativo las 24 horas excepto los domingos y festivos de 09:00 a 18:00); no dejan rastro en la factura pero sí en el teléfono; Por lo tanto, asegúrate de borrarlo.

