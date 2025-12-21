INVESTIGACIÓN EN CURSO
Hallado el cuerpo sin vida de una mujer en Barakaldo

Familiares de la mujer han avisado a la Ertzaintza de que la han encontrado inconsciente en su domicilio. Tras personarse en el lugar, se ha confirmado el fallecimiento y la Ertzaintza ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido.

(Foto de ARCHIVO) Vehículo de la Ertzaintza EUROPA PRESS 02/8/2025
Imagen de archivo de un vehículo de la Ertzaintza. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Ertzaintzak ikerketa abiatu du Barakaldon emakume baten gorpua aurkitu ostean
author image

EITB

Última actualización

La Ertzaintza ha iniciado una investigación policial tras la localización en la mañana de hoy, domingo, el cuerpo sin vida de una mujer en una vivienda de Barakaldo, según han informado en una nota de prensa.

Hacia las 11:30 horas, familiares de una mujer han informado a la Policía autonómica de que acababan de encontrarla inconsciente y, al parecer, fallecida en el interior de su vivienda.

Al lugar se han desplazado dotaciones en funciones de protección ciudadana de la comisaría de Sestao y personal médico, siendo confirmada la muerte.

Se ha conformado una comitiva judicial y se ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido. 

