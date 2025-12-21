La Ertzaintza ha iniciado una investigación policial tras la localización en la mañana de hoy, domingo, el cuerpo sin vida de una mujer en una vivienda de Barakaldo, según han informado en una nota de prensa.

Hacia las 11:30 horas, familiares de una mujer han informado a la Policía autonómica de que acababan de encontrarla inconsciente y, al parecer, fallecida en el interior de su vivienda.

Al lugar se han desplazado dotaciones en funciones de protección ciudadana de la comisaría de Sestao y personal médico, siendo confirmada la muerte.

Se ha conformado una comitiva judicial y se ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido.