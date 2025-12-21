IKERKETAPEAN

Emakume baten gorpua agertu da Barakaldoko etxebizitza batean

Emakumearen senideek Ertzaintzari jakinarazi diotenez, konorterik gabe aurkitu dute bere etxean goizean. Bertaratu ostean, heriotza baieztatu eta ikerketa abiatu du Ertzaintzak gertatua argitzeko.

Ertzaintzaren ibilgailu baten artxiboko irudia. Argazkia: EITB
EITB

Ertzaintzak ikerketa abiatu du gaur goizean Barakaldoko etxebizitza batean emakume baten gorpua aurkitu ondoren, prentsa-ohar baten bidez jakinarazi duenez.

11:30 aldera, emakumearen senideek Ertzaintzari deitu diote esanez konorterik gabe aurkitu dutela bere etxean, eta, antza, hilik zegoela.

Sestaoko ertzain-etxeko agenteak eta mediku bat bertaratu dira, eta hilda zegoela baieztatu besterik ezin izan dute egin.

Segizio judizial bat osatu eta ikerketa abiatu dute gertatutakoa argitzeko.

