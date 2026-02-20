Gizon batek emaztea hil du eta ama larri zauritu Sarrigurenen
Hilketa matxista ostiral arratsaldean jazo da, bikotearen etxean. Eguesibarko Udaleko Bozeramaileen Batzordeak hilketa gaitzetsi du, eta hiru dolu egun ezarri ditu eta elkarretaratzea deitu du gaurko.
Gizon batek emaztea hil du eta ama, biktimaren amaginarreba, larri zauritu du Sarrigunenen (Eguesibar). Hilketa egin eta gutxira atxilotu dute, ikerketako iturriek EFEri jakinarazi diotenez.
Gertakariak ostiral arratsaldean izan dira, 19:30ean, Nafarroako Erresuma etorbideko etxebizitza batean.
Eguesibarko Udaltzaingoak atxilotu du, baina Foruzaingoaren Polizia Judizialak hartu du bere gain gertatutakoa ikertzeko ardura.
Epaileak sekretupean jarri du sumarioa, eta, beraz, oraingoz ez dute gertakariaren datu gehiagorik eman; hildakoa lau adingaberen ama zela besterik ez da zabaldu. Bestalde, Xuriñe Peñas Eguesibarko alkateak jakinarazi duenez, ez zegoen gizonaren kontrako salaketarik (ohikoa da hilketa matxista gehienetan), eta, hortaz, biktima ez zegoen VioGen sisteman sartuta.
Eguesibarko Udalaren Bozeramaileen Batzordeak hilketa "erabat gaitzetsi" du eta bere "sumindura" agertu du. Hiru dolu egun ezarri ditu, eta gaitzespen bilkura deitu du gaurko (17:00etan, udaletxearen aurrean).
Nafarroako Gobernuak ere "gogor eta irmo gaitzetsi" du hilketa. Atzo gertatutakoaren berri izan eta gutxira, Maria Chivite presidenteak gogor salatu zuen: "Beste hilketa bat; beste emakume bati kendu diote bizitza, oraingo honetan Nafarroan. Hemen ezin da arrakalarik egon. Nire gaitzespen irmoena; nire maitasuna familiarentzat".
Aurten Euskal Herrian izandako lehen hilketa matxista da honakoa. Iaz zortzi emakume hil zituzten beste hainbeste gizon matxistek; iazko azken erailketa matxista Barakaldon (Bizkaia) jazo zen, abenduaren 21ean.
Tratu txarrak pairatzen badituzu edo kasuren bat ezagutzen baduzu, deitu doako telefono zenbaki hauetara: 900 840 111 (EAEkoa), 016 (Espainiako Estatukoa) edo 3919 (Iparraldekoa), eguneko 24 orduetan erabilgarri, igande eta jaiegunetan 09:00etatik 18:00etara izan ezik. Ez dute fakturan arrastorik uzten, baina bai telefonoan; beraz, ez ahaztu ezabatzea.
Indarkeria matxistari aurre egiteko batasun politiko eta soziala eskatu du Chivitek
Maria Chivite Nafarroako Gobernuko presidenteak Tatianaren hilketa matxista gaitzetsi du, eta "bakean uzten ez gaituen gaitz honen" aurrean ekintza batasuna aldarrikatu du.
Ehunka pertsona bildu dira Sarrigurengo hilketa matxista salatzeko, oraingoan Iruñean
Indarkeria Sexistaren aurkako Emakumeen Plataformak eta Euskal Herriko Emakumeen Mundu Martxak deituta, elkarretaratzea egin dute igande eguerdian Nafarroako hiriburuko Udaletxe plazan. Feministek azpimarratu dutenez, azken hilketa ez da kasu isolatu bat, "gure sistema patriarkalaren errepikapen bat baizik".
Sarrigurengo hiltzaile matxista astelehenean eramango dute epailearen aurrera
Iruñeko Emakumeen aurkako Indarkeriaren arloko 2. Epaitegiak bideratuko du auzia. Bien bitartean, gaur beste elkarretaratze bat izan da Iruñean Tatianaren hilketa salatzeko.