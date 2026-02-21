Eguesibarko Udalak Sarrigurengo hilketa salatzeko hiru dolu egun ezarri ditu eta gaitzespen bilkura deitu du gaurko
Bozeramaileen Batzordeko talde guztiek adierazpen instituzionala onartu dute hilketa matxistaren kontra, baita indarkeria matxista adierazpen ororen kontra ere. Gertatutakoa "erabat gaitzetsi" eta euren haserrea adierazi dute. Elkarretaratzea 17:00etan egingo dute udaletxearen aurrean.
Eguesibarko Udalak "erabat gaitzetsi" du atzo Sarrigurenen izandako hilketa matxista. Gizon batek emaztea hil eta ama larri zauritu zuen. Udalaren Bozeramaileen Batzordeak urgentziazko bilera egin du goizean, eta talde politikoek adierazpen instituzionala adostu dute, hilketa gaitzesteko.
Xuriñe Peñas alkateak irakurri du idatzia. Udalak "sumindura eta erabateko gaitzespena" erakutsi ditu bertan, eta "indarkeria matxistaren adierazpen guztiak" salatu ditu. Horien aurrean, herritarrei "rol aktiboa" izateko deia egin die, onartezinak baitira.
Udalak hiru dolu egun ezarri ditu "erabateko gaitzespena" adierazteko, eta herritarrei dei egin die gaur, larunbata, 17:00etan udaletxe aurrean egingo den elkarretaratzean parte hartzeko.
Halaber, babesa adierazi die biktimen senideei, eta euren esku utzi ditu Udalaren baliabide guztiak.
Azkenik, Eguesibarko talde feministek astelehenerako, 19:00etan, Sarrigurengo Foruen plazan egingo duten bilkura babestu du Udalak, eta bertan parte hartzeko deia egin die herritarrei.
Indarkeria matxistari aurre egiteko batasun politiko eta soziala eskatu du Chivitek
Maria Chivite Nafarroako Gobernuko presidenteak Tatianaren hilketa matxista gaitzetsi du, eta "bakean uzten ez gaituen gaitz honen" aurrean ekintza batasuna aldarrikatu du.
Ehunka pertsona bildu dira Sarrigurengo hilketa matxista salatzeko, oraingoan Iruñean
Indarkeria Sexistaren aurkako Emakumeen Plataformak eta Euskal Herriko Emakumeen Mundu Martxak deituta, elkarretaratzea egin dute igande eguerdian Nafarroako hiriburuko Udaletxe plazan. Feministek azpimarratu dutenez, azken hilketa ez da kasu isolatu bat, "gure sistema patriarkalaren errepikapen bat baizik".
Sarrigurengo hiltzaile matxista astelehenean eramango dute epailearen aurrera
Iruñeko Emakumeen aurkako Indarkeriaren arloko 2. Epaitegiak bideratuko du auzia. Bien bitartean, gaur beste elkarretaratze bat izan da Iruñean Tatianaren hilketa salatzeko.