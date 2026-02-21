INDARKERIA MATXISTA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Eguesibarko Udalak Sarrigurengo hilketa salatzeko hiru dolu egun ezarri ditu eta gaitzespen bilkura deitu du gaurko

Bozeramaileen Batzordeko talde guztiek adierazpen instituzionala onartu dute hilketa matxistaren kontra, baita indarkeria matxista adierazpen ororen kontra ere. Gertatutakoa "erabat gaitzetsi" eta euren haserrea adierazi dute. Elkarretaratzea 17:00etan egingo dute udaletxearen aurrean. 

Xuriñe Peñas alkatea buru, agerraldia egin du gaur Eguesibarko Bozeramaileen Batzordeak. EFE

Udaleko ordezkariek minutu bateko isilunea egin dute. Argazkia: EITB

author image

EITB

Azken eguneratzea

Eguesibarko Udalak "erabat gaitzetsi" du atzo Sarrigurenen izandako hilketa matxista. Gizon batek emaztea hil eta ama larri zauritu zuen. Udalaren Bozeramaileen Batzordeak urgentziazko bilera egin du goizean, eta talde politikoek adierazpen instituzionala adostu dute, hilketa gaitzesteko. 

Xuriñe Peñas alkateak irakurri du idatzia. Udalak "sumindura eta erabateko gaitzespena" erakutsi ditu bertan, eta "indarkeria matxistaren adierazpen guztiak" salatu ditu. Horien aurrean, herritarrei "rol aktiboa" izateko deia egin die, onartezinak baitira.

Udalak hiru dolu egun ezarri ditu "erabateko gaitzespena" adierazteko, eta herritarrei dei egin die gaur, larunbata, 17:00etan udaletxe aurrean egingo den elkarretaratzean parte hartzeko. 

Halaber, babesa adierazi die biktimen senideei, eta euren esku utzi ditu Udalaren baliabide guztiak. 

Azkenik, Eguesibarko talde feministek astelehenerako, 19:00etan, Sarrigurengo Foruen plazan egingo duten bilkura babestu du Udalak, eta bertan parte hartzeko deia egin die herritarrei.

Indarkeria matxista Indarkeria matxistaren biktimak Nafarroa Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X