VIOLENCIA MACHISTA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El Ayuntamiento del Valle de Egüés decreta tres días de luto y convoca una concentración de repulsa por el crimen de Sarriguren

Todos los grupos de la Junta de Portavoces han aprobado una declaración institucional en la que han expresado su "máxima repulsa y más profunda indignación" ante lo ocurrido ayer, además de denunciar "todas las expresiones de violencias machistas". La concentración tendrá lugar hoy a las 17:00 horas frente al Ayuntamiento. Tanto el Gobierno de Navarra como el Parlamento foral se han sumado a la convocatoria. 

La Junta de Portavoces del Valle de Egüés ha condenado el crimen machista de Sarriguren. EFE La Junta de Portavoces del Valle de Egüés ha condenado el crimen machista de Sarriguren. EFE
Euskaraz irakurri: Sarrigurengo hilketa salatzeko hiru dolu egun ezarri ditu eta gaitzespen bilkura deitu du gaurko Eguesibarko Udalak
author image

EITB

Última actualización

El Ayuntamiento del Valle de Egüés ha mostrado su "máxima repulsa y más profunda indignación" ante el crimen machista de Sarriguren, donde una mujer fue asesinada y otra gravemente herida a manos de un hombre. La Junta de Portavoces del Ayuntamiento se ha reunido esta mañana de urgencia, y todos los grupos han acordado una declaración institucional de condena, que ha sido leída por la alcaldesa Xuriñe Peñas. 

El consistorio ha condenado el crimen machista y ha denunciado "todas las expresiones de violencias machistas", ante las que ha pedido "un papel activo" a la ciudadanía. 

Para mostrar su "absoluto rechazo", el Ayuntamiento ha decretado tres días de luto oficial y ha realizado un llamamiento a la ciudadanía a participar en la concentración de repulsa que tendrá lugar hoy, sábado, a las 17:00 horas frente al consistorio

El consistorio ha mostrado su apoyo a las familias, para las que ha puesto a disposición todos sus recursos. 

Por último, también ha mostrado su apoyo a la convocatoria realizada por las asociaciones feministas del Valle de Egüés, que se concentrarán el lunes a las 19:00 horas en la Plaza de los Fueros de Sarriguren. 

En un comunicado, el Gobierno de Navarra ha expresado su "firme y rotunda condena" ante el crimen machista, y ha trasladado su solidaridad y cercanía a familiares y personas allegadas a la víctima mortal, y ha deseado una pronta recuperación a la mujer que resultó herida.

El Ejecutivo Foral, que se sumará a la concentración convocada para hoy en el Valle de Egüés, ha reiterado su responsabilidad de continuar coordinando las actuaciones públicas en materia de atención, prevención y sensibilización a través de los recursos de intervención integral y el acompañamiento a las mujeres que se encuentran en situación de violencia.

En la misma línea se ha pronunciado también la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra, quien se ha adherido a la declaración institucional aprobada en el Valle de Egüés. 

Por último, convocadas por el grupo feminista Itaia, decenas de personas han condenado el crimen machista en Pamplona. 

18:00 - 20:00
Violencia machista Víctimas de violencia machista Navarra Sociedad

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Mueren más de 10 000 pollos en el incendio de una explotación avícola de Villafranca (Navarra)

Alrededor de 10 000 pollos han fallecido como consecuencia de un incendio en una explotación avícola ubicada en la localidad ribera de Villafranca. El aviso del suceso se ha recibido a las 8:36 horas de este domingo y han intervenido efectivos de bomberos de Navarra y la Policía Foral. El fuego ha afectado a una de las naves de las tres que componen la granja.
Cargar más
Publicidad
X