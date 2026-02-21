El Ayuntamiento del Valle de Egüés decreta tres días de luto y convoca una concentración de repulsa por el crimen de Sarriguren

El Ayuntamiento del Valle de Egüés ha mostrado su "máxima repulsa y más profunda indignación" ante el crimen machista de Sarriguren, donde una mujer fue asesinada y otra gravemente herida a manos de un hombre. La Junta de Portavoces del Ayuntamiento se ha reunido esta mañana de urgencia, y todos los grupos han acordado una declaración institucional de condena, que ha sido leída por la alcaldesa Xuriñe Peñas.

El consistorio ha condenado el crimen machista y ha denunciado "todas las expresiones de violencias machistas", ante las que ha pedido "un papel activo" a la ciudadanía.

Para mostrar su "absoluto rechazo", el Ayuntamiento ha decretado tres días de luto oficial y ha realizado un llamamiento a la ciudadanía a participar en la concentración de repulsa que tendrá lugar hoy, sábado, a las 17:00 horas frente al consistorio.

El consistorio ha mostrado su apoyo a las familias, para las que ha puesto a disposición todos sus recursos.

Por último, también ha mostrado su apoyo a la convocatoria realizada por las asociaciones feministas del Valle de Egüés, que se concentrarán el lunes a las 19:00 horas en la Plaza de los Fueros de Sarriguren.