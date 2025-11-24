Zazpi euskal emakume hil dituzte indarkeria matxistaren ondorioz 2025ean
Biktimen artean, bikotekideek eraildako lau emakume, aitak hildako neska adingabe bat eta semeek hildako adineko bi emakume daude.
Borroka feministari esker emakumeen kontrako indarkeriaren inguruan gero eta kontzientziazio handiagoa dagoen arren, ez da erraza indarkeria matxista atzean uztea. Urteak daramatzate erakunde publiko zein pribatuak hezkuntza kanpainak eta biktimentzako arreta zerbitzuak hobetzen baina kasuek ez dute behera egiten.
EAEn bakarrik, indarkeria matxistarekin lotutako ia 6.000 salaketa jaso ditu Ertzaintzak urtarriletik urrira bitartean. Eta are lazgarriagoa dena, zazpi euskal emakume hil dituzte aldi horretan, bi Euskal Herritik kanpo:
Urtarrilak 3: 63 urteko gizon bat atxilotu zuten Barakaldon, 84 urteko ama kolpeka hiltzeagatik. Hilketa familia barruko indarkeriatzat jo zen.
Otsailak 5: 47 urteko gizon bat atxilotu zuten Irunen, 74 urteko ama hiltzeagatik. Hilketa familia barruko indarkeriatzat jo zen.
Apirilak 25: Gizon bat atxilotu zuten Haron (Errioxa), 36 urteko bikotekidea hiltzeagatik. Emakumea Gasteizkoa zen jatorriz.
Maiatzak 30: Gizon batek bere buruaz beste egin zuen Bilboko Errekalde auzoan, 13 urteko alaba hil eta haren bikotekidea, neskatoaren ama, zauritu ondoren.
Ekainak 7: 47 urteko gizon bat atxilotu zuten Marbellan (Malaga) bere bikotekidea, 53 urteko emakumea, hiltzeagatik. Gasteiztarra zen biktima.
Uztailak 29: 85 urteko gizon bat atxilotu zuten Zizur Nagusian, 78 urteko emaztea hiltzeagatik. Etxeko-espetxealdia ezarri zioten.
Urriak 15: 47 urteko gizon bat atxilotu zuten Zarautzen, 53 urteko bikotekidea hiltzeagatik.
Kontuan izan behar da, gainera, aurreko urtean ere beste zazpi euskal emakume hil zirela indarkeria matxistaren biktima.
Estatu espainiarrari dagokionez, 2003ko urtarrilaren 1ean datua erregistratzen hasi zirenetik, 1.333 emakume hil dira genero-indarkeriaren ondorioz.
Frantziako Estatuan ez dago horrelako erregistrorik, baina iaz 107 emakume hil zituzten bikotekideek.
----------------------------------------------------------------------
Tratu txarrak pairatzen badituzu edo kasuren bat ezagutzen baduzu, kontuan hartu gida honetako aholkuak eta/edo deitu doako telefono hauetara: 900 840 111 (EAEkoa), 016 (Espainiako Estatukoa) edo 3919 (Iparraldekoa, eguneko 24 orduetan erabilgarri, igande eta jaiegunetan 09:00etatik 18:00etara izan ezik). Ez dute fakturan arrastorik uzten, baina bai telefonoan. Beraz, ez ahaztu ezabatzea.
