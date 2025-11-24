AZAROAK 25, INDARKERIA MATXISTAREN AURKAKO EGUNA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Zazpi euskal emakume hil dituzte indarkeria matxistaren ondorioz 2025ean

Biktimen artean, bikotekideek eraildako lau emakume, aitak hildako neska adingabe bat eta semeek hildako adineko bi emakume daude.

(Foto de ARCHIVO) Decenas de personas durante una concentración para denunciar el crimen de una niña de 13 años a manos de su padre, en la plaza de Rekalde, a 30 de mayo de 2025, en Rekalde, Bilbao, Vizcaya, País Vasco (España). La Ertzaintza está investigando la muerte de una menor de 13 años a manos de su padre, de 43 años, que después se habría suicidado en su domicilio, como un presunto caso de violencia vicaria. Ambos presentan signos de violencia, mientras que la madre de la menor ha tenido que ser trasladada a un centro de salud con lesiones. David de Haro / Europa Press 30 MAYO 2025;CONCENTRACIÓN;ERTZAINZA;VICARIA;VIOLENCIA MACHISTA;VIOLENCIA VICARIA;CRIMEN;ASESINATO;PADRE;VIOLENCIA; 30/5/2025

13 urteko neska baten hilketa salatzeko kontzentrazioa, Bilbon. Argazkia: EFE

author image

EITB

Azken eguneratzea

Borroka feministari esker emakumeen kontrako indarkeriaren inguruan gero eta kontzientziazio handiagoa dagoen arren, ez da erraza indarkeria matxista atzean uztea. Urteak daramatzate erakunde publiko zein pribatuak hezkuntza kanpainak eta biktimentzako arreta zerbitzuak hobetzen baina kasuek ez dute behera egiten.

EAEn bakarrik, indarkeria matxistarekin lotutako ia 6.000 salaketa jaso ditu Ertzaintzak urtarriletik urrira bitartean. Eta are lazgarriagoa dena, zazpi euskal emakume hil dituzte aldi horretan, bi Euskal Herritik kanpo:

Urtarrilak 3:  63 urteko gizon bat atxilotu zuten Barakaldon, 84 urteko ama kolpeka hiltzeagatik. Hilketa familia barruko indarkeriatzat jo zen.

Otsailak 5: 47 urteko gizon bat atxilotu zuten Irunen, 74 urteko ama hiltzeagatik. Hilketa familia barruko indarkeriatzat jo zen.

Apirilak 25: Gizon bat atxilotu zuten Haron (Errioxa), 36 urteko bikotekidea hiltzeagatik. Emakumea Gasteizkoa zen jatorriz. 

Maiatzak 30: Gizon batek bere buruaz beste egin zuen Bilboko Errekalde auzoan, 13 urteko alaba hil eta haren bikotekidea, neskatoaren ama, zauritu ondoren.

Ekainak 7: 47 urteko gizon bat atxilotu zuten Marbellan (Malaga) bere bikotekidea, 53 urteko emakumea, hiltzeagatik. Gasteiztarra zen biktima.

Uztailak 29: 85 urteko gizon bat atxilotu zuten Zizur Nagusian, 78 urteko emaztea hiltzeagatik. Etxeko-espetxealdia ezarri zioten.

Urriak 15: 47 urteko gizon bat atxilotu zuten Zarautzen, 53 urteko bikotekidea hiltzeagatik.

Kontuan izan behar da, gainera, aurreko urtean ere beste zazpi euskal emakume hil zirela indarkeria matxistaren biktima.

Estatu espainiarrari dagokionez, 2003ko urtarrilaren 1ean datua erregistratzen hasi zirenetik, 1.333 emakume hil dira genero-indarkeriaren ondorioz.

Frantziako Estatuan ez dago horrelako erregistrorik, baina iaz 107 emakume hil zituzten bikotekideek.

----------------------------------------------------------------------

Tratu txarrak pairatzen badituzu edo kasuren bat ezagutzen baduzu, kontuan hartu gida honetako aholkuak eta/edo deitu doako telefono hauetara: 900 840 111 (EAEkoa), 016 (Espainiako Estatukoa) edo 3919 (Iparraldekoa, eguneko 24 orduetan erabilgarri, igande eta jaiegunetan 09:00etatik 18:00etara izan ezik). Ez dute fakturan arrastorik uzten, baina bai telefonoan. Beraz, ez ahaztu ezabatzea.

Indarkeria matxista Indarkeria matxistaren biktimak Euskal Autonomia Erkidegoa Delituak Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Emakunde Miren Elgarresta Euskadi Irratia
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Miren Elgarresta (Emakunde): "Salaketak icebergaren punta dira, horren azpian badago indarkeria matxista normalizatu bat, oso orokortua"

Emakumeen aurkako indarkeria desagerrarazteko egunaren bezperan, Miren Elgarresta Emakunderen zuzendariak urteko lehen 10 hilabeteetako salaketen gainean hitz egin du, Euskadi Irratian. Horren esanetan, Ertzaintzak argitaratutako datuak bat datoz emakumeen aurkako indarkeriari buruzko inkestan Emakundek bildutako emaitzekin. 

Gehiago ikusi
Publizitatea
X