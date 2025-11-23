Ertzaintzak 6.223 emakume babesten ditu indarkeria matxistatik
Segurtasun Sailak jakinarazi du, gainera, talde espezializatua martxan dagoela jada, eta sei emakumek osatzen dutela. Bestalde, salaketek aurten gora egin dute.
Ertzaintzak 6.223 emakume babesten ditu gaur egun indarkeria matxistatik (4.094, epailearen aginduz), eta horietatik 105 daude arrisku egoera handienean.
Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak igande honetan jakinarazi duenez, kasu larrienak eskolta-zerbitzu iraunkor edo puntual batekin artatzen dira, eta 37 emakume daude egoera horretan: 17 Bizkaian, 12 Gipuzkoan eta 8 Araban.
Gainera, 246ri kontrazaintza zerbitzua ematen zaie, eta 187k babesteko aplikazio teknologikoa dute. 166 gizonek daramate lokalizatzeko eskumuturrekoa, Ertzaintzak kontrolatutako epailearen aginduz: 53 Bizkaian, 74 Gipuzkoan eta 39 Araban.
Horren harira, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak iragarri du emakumeen aurkako indarkerian espezializatutako unitate bat duela martxan duela aste batzuetatik.
Sei emakumek osatzen dute aipatu taldea: komisario batek, arduradunak eta lau agentek. “Indarkeria matxistako kasuen kudeaketa eta arreta hobetzeko koordinazioaz” arduratzen dira, eta ertzain-etxe guztietan egiten den lanari batzen zaizkio.
Talde horrek babes aktiboa ematen dio biktimari, epailearen erabakia gorabehera, eta, kasurik larrienetan, tratu txarrak jasan dituen emakumeari epaitegira laguntzen diote agenteek, lehen tramiteak egitera joaten denean.
Segurtasun Sailak aurtengo indarkeria kasuei buruzko datuen txostenarekin batera eman du unitate horren berri.
Datu horien arabera, gora egin du indarkeria matxistarekin lotutako salaketa kopuruak. 2025eko urtarriletik urrira bitartean, Ertzaintzak 5.975 delitu erregistratu ditu, bikotekideak edo bikotekide ohiak, etxean familiarteko batek edo sexu-askatasunaren aurka egindako emakumearen kontrako indarkeria-modu ezberdinetan. Iazko aldi berarekin alderatuta, horrelako delituek, oro har, % 0,66 egin dute gora. Delitu horien biktimak 4.810 emakume izan ziren, iaz baino % 0,86 gehiago.
Hilketei dagokienez, hilketa bat izan da, Zarautzen (Gipuzkoa), urriaren 15ean, 47 urteko gizonezko batek 53 urteko bikotekidea hil zuenean.
Etxe barruan burututako homizidio kasuei dagokienez (familia barruko indarkeria), hiru izan dira, 13 urteko biktima bat tartean.
Indarkeria matxistagatik jarritako salaketa kopuru handiena bikotekideak edo bikotekide ohiak eragindako indarkeria-kasuengatik izan da, 4.303 salaketa jarri baitira.
Emakumeen aurkako eraso gehien izaten den bigarren ingurunea etxekoa da, eta familia barruko 1.023 indarkeria kasu atzeman dituzte.
Sexu-indarkeriari dagokionez, azken bi urteetan gora egin du kasuen kopuruak; izan ere, aurten 649 zenbatu dituzte, iaz baino % 4,34 gehiago.
