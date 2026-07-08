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Konstituzio Auzitegiak ez du ebatziko hizkuntz-eskakizunen derrigortasunaren inguruan

EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak luzatu zion galdera, enplegu publikoan hizkuntz-eskakizunak derrigorrezkoak izateak Konstituzioa urratzen duen edo ez ebazteko.

BILBAO, 24/07/2025.- Alcaldes y alcaldesas, representantes municipales y personalidades del ámbito del euskera de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, ante el TSJPV en la capital vizcaína, donde denuncian la sentencia del Tribunal Supremo sobre el uso del euskera en las instituciones locales.EFE/Luis Tejido

Iazko abenduan, alkateek EAEko Justizia Auzitegi Nagusiaren atarian egindako protesta, euskarari buruzko epaien aurka. Artxiboko argazkia: UEMA

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Idoia Alberdi Etxaniz | EITB

Azken eguneratzea

Hizkuntz-eskakizunen auzian PPk eta Voxek jarritako helegiteen aurrean,  Espainiako Konstituzio Auzitegiak ez du irizpiderik emango. EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak luzatu zion galdera, Enplegu publikoan hizkuntz eskakizunak derrigorrezkoak izateak Konstituzioa urratzen duen edo ez ebazteko, baina goi auzitegiak ez du galdera hori tramitera onartu.

Zehazki, Euskal Enplegu Publikoaren 187.5 artikulua da ezbaian dagoena, administrazio publikoko lanpostu guztietan hizkuntza-eskakizuna zehaztu beharra dagoela dioena. 

"Euskal administrazio publikoetako eta haien instituzio eta organismoetako lanpostu guztiek, unean uneko egoeraren araberakoak edo aldi baterakoak barne, dagokien hizkuntza-eskakizuna izango dute esleituta; horretarako, kontuan izango da zeintzuk diren lanpostu bakoitzaren ezaugarriak eta komunikazio-premiak, eta zer hizkuntza trebetasun eska daitezkeen premia horiek betetzeko", dio artikuluak. 

Orain, EAEko Justizia Auzitegi Nagusiaren esku geratu da atzera berriz auzia eta horri dagokio behin betiko erabakia hartzea. 

Eusko Legebiltzarrak, EAJren botoekin eta EH Bilduren abstentzioarekin, Euskal Enplegu Publikoaren erreforma onartu baino bi egun lehenago hartu zuen erabakia Konstituzio Auzitegiak. 

Erreakzioak

 
Berehala hasi dira erreakzioak iristen. Eusko Jaurlaritzarentzat "albiste positiboa" da, "eredua bere osotasunean indarrean eta babestuta geratzen baita, PPk eta Voxek aurkeztutako errekurtsoak gorabehera". 
 
"Gaur albiste on bat dugu: euskal administrazio publikoen hizkuntza-ereduaren oinarriak babestuta geratzen dira; eta gainera, onartutako lege aldaketak ekarriko digu segurtasun juridiko handiagoa exijentzia gehiagorik gabe",  adierazi du Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, ohar batean. 
 
Halaber, Jaurlaritzak argitu du "orain arte jasotako epaiak" ez direla "legearen artikulatuari" buruzkoak izan, baizik eta deialdi jakin batzuen aplikazioari buruzkoak.
 
Alderdiei dagokienez, hitz egiten aurrenetakoa EAJ izan da. Jeltzaleen iritzian, "albiste oso ona" da Konstituzio Auzitegiak gaur jakinarazi duena, "administrazio publikoan euskararen normalizazioa bultzatzen duen lege-markoa babesten" duelako. 

"Euskara babesteko" eta "zarata eta konfrontazioa alde batera uzteko" eskatu du EAJk. 

EH Bilduk ere txalotu egin du albistea. "Oso berri ona da administrazioan euskararen egiazko berdintasuna defendatu dugunontzat eta euskararen normalizazioan aurrera egiteko erabakimena dugunontzat", azaldu du Josu Aztiria EH Bilduren Euskararen Normalkuntzarako idazkariak eta legebiltzarkideak. 

Nolanahi ere, koalizioak nabarmendu du "oldarraldia" ez dela eten eta "geure hizkuntza nazionalarentzat estatus juridiko berri baten bila jarraituko" dutela lanean. 

 

 

Eguneko Titularrak Euskara EAJ-PNV Auzitegi Konstituzionala EAEko Justizia Auzitegi Nagusia Gizartea

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