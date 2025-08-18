Indarkeria matxista
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Etxeko espetxealdia agindu dute Zizur Nagusian ustez emaztea hil zuen 85 urteko gizonarentzat

Auzitegiak ez du ihes-arriskurik ikusten, ezta frogak deuseztatzekoa ere, eta gainera ezagutza funtzioak kaltetuta dituela ebatzi du. Pultsera telematikoa jantzi beharko du, eta seme-alabek erabakiko dute zein etxetan biziko den.

ZIZUR MAYOR (NAVARRA), 29/07/2025.- La Guardia Civil investiga como un posible caso de violencia machista el asesinato de una mujer de 78 años, de nacionalidad española pero de origen colombiano, que fue hallada muerta este martes en su domicilio de Zizur Mayor, una localidad del norte de España. EFE/Villar López

Zizur Nagusiko hilketa gertatu zen etxebizitza, zigilatuta. Artxiboko argazkia: EFE

author image

EITB

Azken eguneratzea

Etxeko espetxealdia agindu du epaileak, uztailaren 30ean, Zizur Nagusian, Nafarroan, ustez emaztea hil zuen 85 urteko gizonarentzat. Pultsera telematikoa jantzi beharko du, eta ebazpenaren arabera seme alabek erabakiko dute zein etxetan biziko den eta euren ardura izango da aita zaintzea.

Emakumeen aurkako Indarkeria kasuez arduratzen den epaitegiak behin-behineko espetxealdia, komunikatua eta fidantzarik gabea agindu zuen, ihes egiteko arriskua zegoela argudiatuta, baita frogak suntsitzekoa ere.  

Nafarroako Auzitegiak, baina, ez du ihes-arriskurik ikusten, ezta bere aurkako frogak deuseztatzeko arriskurik ere, eta gainera ezagutza funtzioak kaltetuta dituela ebatzi du.

Magistratuentzat, “etxebizitzaren esparrua ikertu eta giltzak senar-emazteen alabari eman ondoren, ez dago frogak suntsitzeko edo aldatzeko arriskurik”, dagozkion guztiak Guardia Zibilak jaso baitzituen.

Ihes egiteari dagokionez, magistratuek baztertu egin dute aukera hori,  egoera hori “espekulatiboa” dela uste baitute 85 urteko pertsona bati dagokionez.

Bestalde, gizonari egindako azterketa neurologiko batek ondorioztatu duenez, ikertuak nahasmendu kognitibo “nabarmena” du aurtengo martxoaz geroztik, gutxienez. Eta nahasmendu horren ondorioz, auzipetua “ahul dago, ez da bere burua zaintzeko gai, eta, beraz, babesa eta laguntza behar du eremu guztietan".

Magistratuek azaldu dutenez, behin betiko emaitza zehazteko, ezinbestekoa izango da etxean jasotako analisi toxikologikoen ondorioak jasotzea, bai eta ikertuak bere etxebizitzaren ondoan dagoen edukiontzi batean bota zituen hainbat elementuren ikerketaren emaitzak ezagutzea.

Berdintasun Ministerioak baieztatu du Zizur Nagusiko hilketa genero indarkeria kasu bat dela
Zizur Nagusian emaztea hiltzeaz akusatua, epailearen aurrera eraman zain
Zizur Nafarroa Iruñea Indarkeria matxista Indarkeria matxista Indarkeria matxistaren biktimak Gizartea

Gizarteari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu