Prisión domiciliaria para el octogenario encarcelado por la muerte de su mujer en Zizur Mayor
La Sección Segunda de la Audiencia de Navarra ha decretado que la prisión provisional impuesta el pasado 30 de julio al octogenario encarcelado por la muerte de su mujer en Zizur Mayor sea cumplida en un domicilio que designen sus hijos, quienes se ocuparán además de establecer un sistema de supervisión y acompañamiento.
Según recoge la resolución judicial, contra la que no cabe recurso, el control de su presencia fuera del centro penitenciario se verificará mediante un dispositivo telemático.
El juez del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Pamplona había decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza debido al riesgo de fuga por las penas a las que puede enfrentarse por un delito de asesinato, así como ante la posibilidad de que oculte, altere o destruya pruebas.
La defensa, que recurrió al encarcelamiento preventivo, planteó en primer lugar la nulidad de la resolución judicial por falta de motivación. También abogó por la libertad provisional y, subsidiariamente, por la instalación de un sistema de control. La fiscalía, por su parte, solicitó la desestimación del recurso.
La Sección Segunda de la Audiencia no aprecia riesgo de fuga ni riesgo de nulidad de pruebas, y sostiene que además tiene dañadas sus funciones de conocimiento.
Para los magistrados, “levantado el recinto de la vivienda y entregadas las llaves de la misma a la hija del matrimonio, ningún riesgo existe de destrucción o alteraciones de pruebas”, puesto que todas las pertinentes fueron recogidas por la Guardia Civil.
Por lo que respeta a la posibilidad de sustracción a la acción de la justicia —el riesgo de fuga—, para los magistrados esta circunstancia se antoja “ciertamente especulativa” en relación con una persona de 85 años de edad.
Por otra parte, la Audiencia basa también su decisión en un dictamen neurológico realizado el 6 de agosto en la prisión, según el cual el investigado presenta un deterioro cognitivo “evidente al menos desde marzo” de este año.
A juicio del neurólogo, como consecuencia de este deterioro cognitivo el encausado “es en este momento vulnerable, incapaz de tomar decisiones de autogobierno y, por lo tanto, necesita una protección en todos los ámbitos”.
En su resolución, la Audiencia considera que en este momento procesal no puede entrar a valorar si se trata de un asesinato o una muerte accidental.
Según exponen los magistrados, el resultado definitivo sólo podrá ser concretado cuando se reciban las conclusiones tanto de los análisis toxicológicos recogidos en el domicilio como de los diversos elementos que fueron arrojados por el investigado en un contenedor ubicado junto a su vivienda.
Más noticias sobre sociedad
Más de medio centenar de bomberos vascos se desplazan hasta Castilla y León para ayudar en el control de incendios
La medida se toma tras la petición de la Junta al Gobierno Vasco. Se suman así al helicoptero enviado recientemente para colaborar en las labores de extinción de incendios.
Casi dos kilómetros de retenciones en el Txorierri, a la altura de Sondika, dirección Cruces, tras un accidente
En Hernani el tráfico ha vuelto a la normalidad en la A-15. Por otro lado, en Aia, dos coches han chocado en dirección Zarautz, y hay retenciones. Cinco personas, entre ellas dos menores, han resultado heridos en un accidente en Cizur.
Rapidísimo segundo encierro del Pilón en las fiestas de Falces
La ganadería de José María Goñi ha protagonizado el segundo encierro del Pilón de Falces de 2025, que ha resultado rápido y emocionante. A las nueve de la mañana ha sonado el cohete que ha dado inicio a este en encierro, declarado fiesta de interés turístico de Navarra. Rápido y emocionante segundo encierro del Pilón en las fiestas de Falces con vacas de la ganadería de José María Goñi, que han dejado un herido trasladado a Pamplona en ambulancia.
Juan Mari Aburto no ve "razón alguna" para que el escenario de Txurdinaga estuviera preparado y el de Abandoibarra, no
Según el alcalde de Bilbao, la empresa contratada para montar el escenario no cumplió con su trabajo, lo que obligó a suspender los conciertos del sábado en Abandoibarra.
Once detenidos este pasado domingo en la Aste Nagusia de Bilbao, dos por violencia machista
La mayoría de los delitos se han producido en la zona de San Nicolás y el Casco Viejo, y estaban relacionados con robos y desobediencia.
Fallece un hombre de avanzada edad en Agurain tras ser arrollado por un tren
La Ertzaintza ha abierto una investigación para esclarecer las causas del suceso, que ha ocurrido a primera hora de la tarde de este domingo
Fallece un bombero y otro resulta herido en las labores de extinción de un incendio en León
Ascienden así a cuatro las víctimas mortales de la oleada de incendios que asola la península ibérica, tres de ellas en la provincia leonesa. La cuarta víctima fue un hombre que murió el pasado martes por quemaduras en Tres Cantos (Madrid).
Los Piratas ponen fin a la Semana Grande donostiarra entre risas con su Irrikitaldia
La Semana Grande de San Sebastián ha terminado oficialmente, pero los Piratas le han dado su propio broche final. Hace 20 años que organizan Irrikitaldia para despedir las fiestas con un desfile repleto de humor y parodias. Con elegantes trajes de la Belle Époque escenifican con crítica y humor lo sucedido en la ciudad a lo largo del año.
Un mar de confeti, diversión y color inunda las calles de Bilbao en el Desfile de la Ballena Bali y su séquito
Un año más, la kalejira ha recorrido la Gran Vía con la Ballena, el Pulpo, la Txirla, el Besugo y el Txangurro, junto a marionetas de animales salvajes y comparsas temáticas. Al finalizar, un dispositivo de limpieza municipal se ha encargado de acondicionar el entorno y de retirar todos los residuos generados.