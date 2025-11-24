Siete mujeres vascas han sido asesinadas a causa de la violencia machista en 2025
A pesar de la lucha feminista, las campañas de concienciación y la labor de instituciones y diferentes asociaciones, la violencia machista sigue siendo una lacra que sigue siendo difícil de erradicar.
Solo en la CAV, la Ertzaintza ha registrado desde enero hasta octubre casi 6000 denuncias de violencia machista, y siete mujeres de Euskal Herria han sido asesinadas en este periodo:
3 enero: Un hombre de 63 años fue detenido por asesinar a golpes a su madre de 84 en Barakaldo. El asesinato fue calificado de violencia intrafamiliar.
5 febrero: Un hombre de 47 años fue detenido por asesinar a su madre de 74 en Irun. El asesinato fue calificado de violencia intrafamiliar.
25 de abril: Un hombre fue detenido por asesinar a su pareja, de 36 años, en Haro (La Rioja). La mujer era originaria de Vitoria-Gasteiz.
30 mayo: Un hombre se suicidad tras asesinar a su hija de 13 años y herir a su pareja, madre de la niña, en el barrio de Rekalde de Bilbao. Se investiga como violencia vicaria
7 de junio: Un hombre de 47 años fue detenido en Marbella (Málaga) por asesinar a su pareja, una mujer de 53 años. La víctima ere de Vitoria-Gasteiz.
29 de julio: Un hombre de 85 años fue detenido por asesinar a su mujer, de 78 años en Zizur Mayor. El hombre está cumpliendo prisión domiciliaria.
15 de octubre: Un hombre de 47 años fue detenido por asesinar a su pareja, de 53 años, en Zarautz.
Cabe recordar que el año pasado, otras siete mujeres fueron víctimas de feminicidio en Euskal Herria.
En lo que respecta al Estado español, 1.333 mujeres han muerto por violencia de género desde el 1 de enero de 2003, cuando se comenzó a registrar este dato.
El Estado francés no cuenta con un registro semejante, pero solo el año pasado 107 mujeres fueron asesinadas por su parejas.
---------------------------------------------------------------------------------------
Si sufres malos tratos o conoces algún caso, sigue los consejos de esta guía y/o llama a alguno de los siguientes números de teléfono gratuitos: 900 840 111 (teléfono de Euskadi), 016 (teléfono del Estado español) o 3919 (teléfono de Iparralde, operativo las 24 horas excepto los domingos y festivos de 09:00 a 18:00); no dejan rastro en la factura pero sí en el teléfono; Por lo tanto, asegúrate de borrarlo.
Te puede interesar
Seis heridos leves al salirse un autobús de la calzada en Oñati
Cuatro han sido trasladados al Hospital del Alto Deba en Arrasate y otros dos al Hospital de Zumarraga, ninguno en estado grave.
Iberia sufre un ciberataque que compromete datos personales de sus clientes
Los datos afectados podrían incluir nombre y apellidos, correo electrónico, teléfono y número de la tarjeta Iberia Club.
Fallece un vasco de 75 años tras salirse su vehículo de la vía en la AP-68 en La Rioja
El accidente ha ocurrido este lunes a la mañana a la altura de la localidad riojana de San Asensio, cuando el vehículo del hombre se ha salido de la calzada.
Bruce Springsteen, José Luis Rebordinos y Karlos Arguiñano, entre los 56 candidatos al Tambor de Oro
Una vez obtenida la lista definitiva, la Junta de Portavoces se reunirá este martes para designar la candidatura galardonada, en caso de gran consenso entre los grupos, o seleccionar un máximo tres candidaturas que pasarían a un proceso de votación popular.
Suspenden las clases en el campus de EHU en Leioa por una avería en el suministro de agua
La suspensión se ha iniciado a las 12:00 horas, y afecta únicamente a los edificios situados en el campus de Leioa, pero no al polideportivo ni a los edificios del Parque Científico, que podrán continuar con su actividad habitual. El Vicerrectorado ha informado de que ya se está trabajando en la reparación y que se prevé que se restablezca el suministro "a la mayor brevedad posible".
Saaki, nuevo compañero robot para calmar el miedo de los niños hospitalizados en Euskadi
El Instituto de Investigación Sanitaria Bioaraba, en colaboración con la Fundación Vital Fundazioa, ha presentado hoy el proyecto SAAKI, que incorpora el robot Unitree G1 EDU en el HUA Txagorritxu para mejorar la experiencia de niñas y niños hospitalizados mediante tecnología y empatía.
Miren Elgarresta (Emakunde): "Las denuncias son la punta del iceberg"
En vísperas del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la directora de Emakunde, Miren Elgarresta, se ha referido a las denuncias por violencia contra las mujeres en lo que va de año. Ha explicado que los datos publicados por la Ertzaintza coinciden con la encuesta sobre la violencia contra las mujeres de Emakunde.
El Ararteko llama a combatir la "cosificación y mercantilización de mujeres y niñas"
En una declaración institucional con motivo de la celebración este martes del Día internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la Defensoría del Pueblo Vasco ha denunciado que la violencia machista "continúa arrebatando cada año vidas inocentes" y atenta "contra la integridad física y moral y contra la dignidad de las mujeres que la sufren directamente".
Fallece un hombre en un accidente laboral en Abárzuza
El siniestro se ha producido en un camino rural cercano a una empresa alimentaria de la localidad, cuando un trabajador, de 49 años, ha sido atropellado por un camión.