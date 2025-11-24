Siete mujeres vascas han sido asesinadas a causa de la violencia machista en 2025

A pesar de la lucha feminista, las campañas de concienciación y la labor de instituciones y diferentes asociaciones, la violencia machista sigue siendo una lacra que sigue siendo difícil de erradicar.

Solo en la CAV, la Ertzaintza ha registrado desde enero hasta octubre casi 6000 denuncias de violencia machista, y siete mujeres de Euskal Herria han sido asesinadas en este periodo:

3 enero: Un hombre de 63 años fue detenido por asesinar a golpes a su madre de 84 en Barakaldo. El asesinato fue calificado de violencia intrafamiliar.

5 febrero: Un hombre de 47 años fue detenido por asesinar a su madre de 74 en Irun. El asesinato fue calificado de violencia intrafamiliar.

25 de abril: Un hombre fue detenido por asesinar a su pareja, de 36 años, en Haro (La Rioja). La mujer era originaria de Vitoria-Gasteiz.

30 mayo: Un hombre se suicidad tras asesinar a su hija de 13 años y herir a su pareja, madre de la niña, en el barrio de Rekalde de Bilbao. Se investiga como violencia vicaria

7 de junio: Un hombre de 47 años fue detenido en Marbella (Málaga) por asesinar a su pareja, una mujer de 53 años. La víctima ere de Vitoria-Gasteiz.

29 de julio: Un hombre de 85 años fue detenido por asesinar a su mujer, de 78 años en Zizur Mayor. El hombre está cumpliendo prisión domiciliaria.

15 de octubre: Un hombre de 47 años fue detenido por asesinar a su pareja, de 53 años, en Zarautz.

Cabe recordar que el año pasado, otras siete mujeres fueron víctimas de feminicidio en Euskal Herria.

En lo que respecta al Estado español, 1.333 mujeres han muerto por violencia de género desde el 1 de enero de 2003, cuando se comenzó a registrar este dato.

El Estado francés no cuenta con un registro semejante, pero solo el año pasado 107 mujeres fueron asesinadas por su parejas.

---------------------------------------------------------------------------------------

Si sufres malos tratos o conoces algún caso, sigue los consejos de esta guía y/o llama a alguno de los siguientes números de teléfono gratuitos: 900 840 111 (teléfono de Euskadi), 016 (teléfono del Estado español) o 3919 (teléfono de Iparralde, operativo las 24 horas excepto los domingos y festivos de 09:00 a 18:00); no dejan rastro en la factura pero sí en el teléfono; Por lo tanto, asegúrate de borrarlo.