VIOLENCIA MACHISTA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El juez envía a prisión al presunto autor del crimen machista de Zarautz

La Consejería de Seguridad del Gobierno Vasco indicó ayer que el presunto homicida tiene "antecedentes policiales de violencia de género".
Zarauzko hilketa matxista
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Zarauzko hilketa matxistaren ustezko egilea epailearen esku utzi dute
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El juez ha enviado a prisión al presunto autor del crimen machista de Zarautz (Gipuzkoa), que permanecía detenido por la Ertzaintza desde el pasado jueves, tras ser puesto a disposición judicial este domingo.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, agentes han trasladado sobre las 11:00 horas al arrestado, un hombre de 47 años, desde comisaría al Juzgado de Guardia de Azpeitia, donde ha prestado declaración ante un juez.

El hombre fue detenido el pasado jueves, acusado de asesinar a una mujer de 53 años, cuyo cuerpo fue localizado por la Ertzaintza, tras recibir un aviso, el día anterior, el miércoles 15 de octubre, en una vivienda en Zarautz .

La Consejería de Seguridad del Gobierno Vasco indicó ayer que el presunto homicida tiene "antecedentes policiales de violencia de género", por "denuncias de parejas anteriores", aunque "no consta" ninguna interpuesta por la víctima, con la que mantenía "algún tipo de relación afectiva".

La misma fuente ha precisado este domingo que ambos mantenían "una relación esporádica" y que "se veían con frecuencia en esta última etapa".

La Ertzaintza investiga como violencia machista el homicidio de una mujer en Zarautz
Zarautz sale a la calle para condenar el último asesinato machista
Violencia machista Víctimas de violencia machista Ertzaintza Zarautz Machismo Gipuzkoa Sociedad

Más noticias sobre sociedad

Cargar más