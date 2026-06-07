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Dos detenidos por romper la mandíbula a un joven en una pelea en fiestas de Gallarta

Los hechos ocurrieron en la madrugada del viernes al sábado. El joven agredido tuvo que ser trasladado al hospital de Cruces, donde fue operado por fractura de mandíbula.
vehículo ertzaintza
Una patrulla de la Ertzaintza. Foto de archivo: Ertzaintza
Euskaraz irakurri: Bi gizon atxilotu dituzte, Gallartako jaietan gazte bati masailezurra haustea leporatuta
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EITB

Última actualización

La Ertzaintza ha detenido a dos hombres en el municipio vizcaíno de Abanto-Zierbena, tras romperle la mandíbula a un joven en una pelea durante las fiestas de Gallarta, quien tuvo que ser intervenido en un centro hospitalario.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del viernes al sábado, durante la primera noche de las fiestas patronales de San Antonio, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

En el transcurso de una pelea, un joven sufrió una grave agresión, por la que tuvo que ser trasladado al hospital de Cruces, en Barakaldo, donde tuvo que ser operado por fractura de mandíbula.

Por estos hechos, la Ertzaintza detuvo a dos individuos en la jornada de ayer, sábado, uno de madrugada y otro por la mañana. 

Abanto y Zierbena Bizkaia Ertzaintza Delitos Sociedad

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