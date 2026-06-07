Dos detenidos por romper la mandíbula a un joven en una pelea en fiestas de Gallarta

La Ertzaintza ha detenido a dos hombres en el municipio vizcaíno de Abanto-Zierbena, tras romperle la mandíbula a un joven en una pelea durante las fiestas de Gallarta, quien tuvo que ser intervenido en un centro hospitalario.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del viernes al sábado, durante la primera noche de las fiestas patronales de San Antonio, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

En el transcurso de una pelea, un joven sufrió una grave agresión, por la que tuvo que ser trasladado al hospital de Cruces, en Barakaldo, donde tuvo que ser operado por fractura de mandíbula.

Por estos hechos, la Ertzaintza detuvo a dos individuos en la jornada de ayer, sábado, uno de madrugada y otro por la mañana.