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Bi gizon atxilotu dituzte Gallartako jaietan gazte bati masailezurra haustea leporatuta

Erasoa jasan zuen gaztea Gurutzetako ospitalera eraman behar izan zuten larunbat goizaldean, masailezurra hautsita baitzuen.

vehículo ertzaintza
Ertzaintzaren patruila bat. Artxiboko argazkia: Ertzaintza
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EITB

Azken eguneratzea

Ertzaintzak bi gizon atxilotu ditu Abanton (Bizkaia), Gallartako jaietan izandako borroka batean gazte bati masailezurra haustea leporatuta.

Erasoa larunbat goizaldean jazo zen, jaietako lehen gauean, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakitera eman duenez.

Gazte batek eraso larria jasan zuen, eta Gurutzetako Ospitalera eraman behar izan zuten, masailezurra hautsita zuelako. Bertan artatu zuten, eta ebakuntza egin behar izan zioten.

Hori dela eta, Ertzaintzak bi pertsona atxilotu zituen atzo, larunbata. 

Abanto Bizkaia Ertzaintza Delituak Gizartea

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