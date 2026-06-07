Bi gizon atxilotu dituzte Gallartako jaietan gazte bati masailezurra haustea leporatuta
Erasoa jasan zuen gaztea Gurutzetako ospitalera eraman behar izan zuten larunbat goizaldean, masailezurra hautsita baitzuen.
Ertzaintzak bi gizon atxilotu ditu Abanton (Bizkaia), Gallartako jaietan izandako borroka batean gazte bati masailezurra haustea leporatuta.
Erasoa larunbat goizaldean jazo zen, jaietako lehen gauean, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakitera eman duenez.
Gazte batek eraso larria jasan zuen, eta Gurutzetako Ospitalera eraman behar izan zuten, masailezurra hautsita zuelako. Bertan artatu zuten, eta ebakuntza egin behar izan zioten.
Hori dela eta, Ertzaintzak bi pertsona atxilotu zituen atzo, larunbata.
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