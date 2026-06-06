Detenidos dos hombres en Gipuzkoa acusados de transportar a 24 personas de manera ilegal

La Ertzaintza ha detenido esta madrugada de sábado a dos hombres en Oiartzun y Andoain (Gipuzkoa) acusados de un presunto delito de tráfico ilegal de personas. Ambos varones conducían sendas furgonetas en las que viajaban 24 personas, dos de ellas en el maletero de uno de los vehículos.

Según ha informado el Departamento de Seguridad en una nota, el primer arresto ha tenido lugar sobre las 01:00 horas en la AP-8, a la altura de la localidad de Oiartzun. La furgoneta ha sido interceptada circulando en sentido contrario y con 13 personas a bordo, dos de ellas en el maletero. En total, había 13 ocupantes que viajaban de forma irregular con destino hacia Paris, la mayoría procedentes de Portugal. El conductor, de 31 años ha sido detenido y está a la espera de ser puesto a disposición judicial.

15 minutos después y de forma similar, otra patrulla ha observado un vehículo circulando de manera errática a su paso por el término municipal de Villabona, el cual ha sido interceptado en Andoain. En la furgoneta viajaban 11 personas, todos ellos de origen extranjero, que se dirigían a Francia. En este caso, el conductor, de 33 años, también ha sido detenido por un delito de tráfico ilegal de personas y trasladado a dependencias policiales.