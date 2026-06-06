PERTSONEN LEGEZ KANPOKO TRAFIKOA
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Bi gizon atxilotu dituzte Gipuzkoan 24 pertsona legez kanpo garraiatzea egotzita

Atxiloketak bart izan dira, Oiartzunen eta Andoainen. Ertzainek bi furgoneta geldiarazi dituzte, hurrenez hurren, 13 eta 11 bidaiari zeramatzatela, horietako bi maletategian. 

Ertzaintzaren patruila bat. Artxiboko argazkia: Europa Press
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EITB

Azken eguneratzea

Ertzaintzak bi gizon atxilotu ditu bart Oiartzunen eta Andoainen (Gipuzkoa), pertsonen legez kanpoko trafikoaren delitua egotzita. Gizonezkoak furgoneta bana ari ziren gidatzen, barruan 24 pertsona zihoazela (bi maletategian). 

Segurtasun Sailak ohar batean jakinarazi duenez, lehen atxiloketa 01:00etan egin dute AP-8 autobidean, Oiartzun parean. Furgoneta kontrako noranzkoan zihoan, eta 13 pertsona zeramatzan barruan, horietako bi maletategian. Bidaiariek modu irregularrean Parisera joan nahi zuten, gehienak Portugaldik. Gidaria, 31 urteko gizasemea, atxilotu dute pertsonen legez kanpoko trafikoa egotzita, eta ertzain-etxera eraman dute. 

Handik gutxira, 15 minuturen buruan, antzeko atxiloketa bat egin du beste patruila batek. Villabona parean furgoneta modu aldrebesean gidatzen zuen gizon bat atzeman dute agenteek, eta Andoainen, geldiarazi. Ibilgailuan 11 lagun zihoazen, guztiak atzerritarrak, Frantziara bidean. 33 urteko gidaria atxilotu eta komisarian dute, epailearen esku noiz geratuko zain. 

Gipuzkoa Delituak Ertzaintza Andoain Oiartzun Gizartea

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