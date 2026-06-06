Una mujer da a luz en una estación de servicio de Estella

Una mujer ha dado a luz este sábado de forma inesperada en la estación de servicio del Área 99 de Estella (Navarra), según ha confirmado la Policía Municipal.



Desde el cuerpo policial han explicado que sobre las 06:00 horas se ha recibido un aviso de SOS Navarra en el que se solicitaba presencia policial en la gasolinera.



A la llegada de los agentes, la madre ya estaba siendo atendida por el padre y por una empleada de la gasolinera. El niño ha nacido entre los surtidores, han indicado desde la Policía Municipal.



Se ha procedido a aplicar una manta térmica para conservar la temperatura del bebé hasta la llegada de los servicios de emergencia.



Después, ha llegado la ambulancia con médico y han sido trasladados al Hospital García Orcoyen, en Estella.



Tanto la madre como el bebé se encontraban en buen estado, según la Policía Municipal.