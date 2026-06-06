Nafarroa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Emakume bat gasolindegi batean erditu da, Lizarran

Bai ama eta bai haurra ondo daude, Udaltzaingoak jakitera eman duenez.

gasolindegia
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Emakume bat ustekabean erditu da gaur Lizarrako gasolina-zerbitzugune batean, Lizarrako Udaltzaingoak jakinarazi duenez.

Agenteen esanetan, 06:00ak aldera jaso dute SOS Nafarroaren abisua.

Gasolindegira iritsi direnean, aita eta gasolindegiko langile bat ari ziren ama artatzen. Haurra gasolina-hornigailuen artean jaio da, udaltzainen arabera.

Haur jaioberria manta termiko batekin estali dute, hoztu ez zedin, larrialdi zerbitzuetako beharginak iritsi arte. Anbulantzia heldu denean, Garcia Orcoyen Lizarrako ospitalera eraman dituzte ama eta umea.

Udaltzaingoak jakitera eman duenez, ondo daude biak.

Lizarra Nafarroa Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X