Rescatado en helicóptero un hombre tras sufrir una caída por un acantilado en Jaizkibel
Los Servicios de Emergencias han rescatado este sábado a la tarde a un hombre de 45 años que había sufrido una caída por un acantilado ubicado en la zona de Jaizkibel (Hondarribia, Gipuzkoa), desde donde tuvo que ser evacuado en un helicóptero de la Ertzaintza y posteriormente trasladado a un centro hospitalario.
Según ha informado el Departamento de Seguridad en una nota, hacia las 18:20 horas, Sos Deiak 112 recibió el aviso de que una persona había tenido un percance en la zona y había caído desde varios metros de altura por un acantilado.
Un acompañante informó de que el herido se había quedado sobre unas rocas y se encontraba, en principio, consciente, aunque se quejaba de dolores en la espalda y en la clavícula.
Ante lo abrupto del terreno, personal técnico de la Dirección de Atención de Emergencias del Gobierno Vasco movilizó al lugar diversos recursos, entre ellos un helicóptero de la Ertzaintza con agentes de la Sección de Montaña de la Unidad de Vigilancia y Rescate (UVR).
La aeronave policial procedió al rescate del herido y su posterior evacuación al parque de bomberos de Garbera, en San Sebastián, desde donde fue trasladado en ambulancia a un centro hospitalario.
Te puede interesar
Más de un millón de personas acuden a la misa del papa en Madrid
El papa León XIV ha pedido a los fieles abrirse a los demás, especialmente a los pobres, enfermos, personas solas y quienes han perdido la esperanza, promoviendo una actitud de conversión y servicio.
Dos detenidos por romper la mandíbula a un joven en una pelea en fiestas de Gallarta
Los hechos ocurrieron en la madrugada del viernes al sábado. El joven agredido tuvo que ser trasladado al hospital de Cruces, donde fue operado por fractura de mandíbula.
El papa inicia su visita a España con una llamada a abandonar la polarización
A su llegada a Madrid, ha sido recibido por los reyes Felipe VI y Letizia, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y diversas autoridades. 130 000 personas esperaban a León XIV en las calles de Madrid entre el Palacio Real y la Nunciatura. Por la tarde, la delegación del Gobierno ha contabilizado unas 500 000 personas asistentes a la vigilia.
Santurtzi acoge este domingo la fiesta de la Escuela Pública Vasca bajo el lema "Ehunetan"
Volverá a reunir a miles de personas en una jornada festiva, participativa y reivindicativa. Música, cultura, gastronomía, juegos y actividades para todas las edades servirán para poner en valor una escuela pública inclusiva, euskaldun, innovadora y arraigada en su entorno.
Detenidos dos hombres en Gipuzkoa acusados de transportar a 24 personas de manera ilegal
Los arrestos han tenido lugar de madrugada en Oiartzun y Andoain. Los agentes han dado el alto a sendas furgonetas, en las que viajaban 13 y 11 ocupantes respectivamente, dos en el maletero.
Una mujer da a luz en una estación de servicio de Estella
Tanto la madre como el bebé se encuentran en buen estado, según la Policía Municipal.
Herida al salirse de la vía y chocar contra un edificio en la N-7012, a la altura de Erice
Una mujer de 20 años ha resultado herida tras salirse de la vía y chocar contra un edificio en la carretera NA-7012, a la altura de Erice (Iza) este sábado por la mañana.
Recuerdan en San Sebastián a Gladys del Estal, en el 47 aniversario de su asesinato
Un grupo de personas ha recordado hoy en la capital guipuzcoana a la joven donostiarra Gladys del Estal, asesinada en Tudela el 3 de junio de 1979 en una concentración ecologista y pacifista.
La mitad de la población utiliza habitualmente herramientas de Inteligencia Artificial
La encuesta EITB Focus ha analizado la utilización de herramientas de Inteligencia Artificial en la población vasca.