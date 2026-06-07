Rescatado en helicóptero un hombre tras sufrir una caída por un acantilado en Jaizkibel

Los Servicios de Emergencias han rescatado este sábado a la tarde a un hombre de 45 años que había sufrido una caída por un acantilado ubicado en la zona de Jaizkibel (Hondarribia, Gipuzkoa), desde donde tuvo que ser evacuado en un helicóptero de la Ertzaintza y posteriormente trasladado a un centro hospitalario.



Según ha informado el Departamento de Seguridad en una nota, hacia las 18:20 horas, Sos Deiak 112 recibió el aviso de que una persona había tenido un percance en la zona y había caído desde varios metros de altura por un acantilado.

Un acompañante informó de que el herido se había quedado sobre unas rocas y se encontraba, en principio, consciente, aunque se quejaba de dolores en la espalda y en la clavícula.



Ante lo abrupto del terreno, personal técnico de la Dirección de Atención de Emergencias del Gobierno Vasco movilizó al lugar diversos recursos, entre ellos un helicóptero de la Ertzaintza con agentes de la Sección de Montaña de la Unidad de Vigilancia y Rescate (UVR).



La aeronave policial procedió al rescate del herido y su posterior evacuación al parque de bomberos de Garbera, en San Sebastián, desde donde fue trasladado en ambulancia a un centro hospitalario.