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Labar batetik amildu den gizon bat helikopteroz erreskatatu dute Jaizkibelen

Larunbat arratsaldean erreskatatu dute, 45 urteko gizon bat hainbat metrotatik behera erori ostean. Ertzaintzaren Zaintza eta Erreskate Unitateko kideek inguru oso malkartsua zela ikusita, helikopteroa erabili dute zauritua bertatik eramateko.

Erreskatea helikopteroa Ertzaintza

Ertzaintzaren helikopteroa, erreskate batean. Argazkia: Segurtasun Saila.

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EITB

Azken eguneratzea

45 urteko gizon batek istripua izan zuen larunbat arratsaldean Jaizkibelen (Hondarribia), labar batetik amilduta, eta helikopteroz erreskatatu behar izan zuten erreskate zerbitzuek. Ondoren, erietxera eraman zuten, hainbat lesio baitzituen.

Segurtasun Sailak ohar bidez gaur jakinarazi duenez, 18:20 aldera izan zuen SOS Deiak 112 larrialdi zerbitzuak istripu horren berri.

Biktimarekin batera zihoan lagunaren arabera, gizona hainbat metrotatik behera jausi, eta harri batzuen gainean geratu zen. Bere kordean zegoen, baina bizkarrean eta lepauztaian min zuen.

Inguru oso malkartsua zela ikusita, Larrialdiei Aurregiteko Zuzendaritzako teknikariek Ertzaintzaren helikoptero bat eta Zaintza eta Erreskate Unitateko (ZEU) Mendi Ataleko agenteak bidali zituzten ezbeharra izan zen lekura.

Helikopteroz erreskatatu zuten zauritua, eta Donostiako Garberako suhiltzaile etxera eraman zuen. Anbulantziaz eraman zuten handik ospitalera

Hondarribia Mendiko istripuak Gipuzkoa Ertzaintza Gizartea

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