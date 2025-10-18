El detenido por el homicidio machista de este pasado miércoles en Zarautz sigue en dependencias policiales, a la espera de ser llevado a declarar ante el juzgado de guardia, han informado fuentes de la Ertzaintza.

La Ertzaintza investiga como un caso de violencia de género el homicidio de una mujer en Zarautz (Gipuzkoa).

El Departamento vasco de Seguridad recibió el miércoles por la noche un aviso de la muerte de esta mujer, de 53 años. Según ha podido saber EITB, el mismo detenido dio el aviso.

Tras esta notificación, inició una investigación que llevó a la Ertzaintza a detener por un presunto delito de homicidio a un hombre de 47 años.

Aunque en un primer momento fuentes de la Ertzaintza aseguraron que el arrestado y su víctima carecían de una relación afectiva, este viernes el Departamento de Seguridad ha precisado que el caso se investiga como un hecho en el ámbito de la violencia de género.

Durante la tarde del viernes, la Ertzaintza llevó al detenido a su vivienda para llevar a cabo una reconstrucción conjunta de los hechos, que duró más de cuatro horas y media. A las 17:30, el detenido volvió a ser llevado a comisaría.