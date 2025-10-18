ASESINATO
El detenido por el homicidio machista de Zarautz sigue a la espera de comparecer ante el juez

Zarautz salió ayer a la calle para denunciar el hecho. Aunque en un primer momento fuentes de la Ertzaintza aseguraron que el arrestado y su víctima carecían de una relación afectiva, este viernes el Departamento de Seguridad ha precisado que el caso se investiga como un hecho en el ámbito de la violencia de género. 

Euskaraz irakurri: Emakume baten hilketa indarkeria matxista gisa ikertzen ari da Ertzaintza Zarautzen
El detenido por el homicidio machista de este pasado miércoles en Zarautz sigue en dependencias policiales, a la espera de ser llevado a declarar ante el juzgado de guardia, han informado fuentes de la Ertzaintza.

La Ertzaintza investiga como un caso de violencia de género el homicidio de una mujer en Zarautz (Gipuzkoa).

El Departamento vasco de Seguridad recibió el miércoles por la noche un aviso de la muerte de esta mujer, de 53 años. Según ha podido saber EITB, el mismo detenido dio el aviso.

Tras esta notificación, inició una investigación que llevó a la Ertzaintza a detener por un presunto delito de homicidio a un hombre de 47 años.

Aunque en un primer momento fuentes de la Ertzaintza aseguraron que el arrestado y su víctima carecían de una relación afectiva, este viernes el Departamento de Seguridad ha precisado que el caso se investiga como un hecho en el ámbito de la violencia de género.

Durante la tarde del viernes, la Ertzaintza llevó al detenido a su vivienda para llevar a cabo una reconstrucción conjunta de los hechos, que duró más de cuatro horas y media. A las 17:30, el detenido volvió a ser llevado a comisaría.

Ciudadanos e instituciones se han concentrado frente al ayuntamiento y después han partido en manifestación para mostrar su solidaridad y apoyo a la familia de la mujer de 53 años asesinada el pasado 15 de octubre por un hombre de 47. Según los últimos datos recabados por la Ertzaintza, el asesinato se está investigando como violencia de género. 

