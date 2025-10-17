ASESINATO

Trasladan al detenido por presunto homicidio de Zarautz al lugar del crimen para la reconstrucción de los hechos

Reconstrucción asesinato machista Zarautz
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Atxilotua Zarauzko hilketagatik eraman dute krimenaren lekura, gertakariak berreraikitzeko
author image

EITB

Última actualización

La Ertzaintza ha trasladado este viernes al hombre de 47 años, acusado de homicidio de una mujer en Zarautz (Gipuzkoa), al lugar donde ocurrió el asesinato, con el fin de reconstruir los hechos. La investigación continúa abierta y, según fuentes policiales, no existía ninguna relación afectiva entre el arrestado y la víctima.

Zarautz Gipuzkoa Delitos Asesinatos Sociedad Violencia machista

