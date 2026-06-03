La ministra de Sanidad, Mónica García, y el responsable de Salud y Cambio Climático, Héctor Tejero, han presentado este miércoles el Plan Nacional de Actuaciones Preventivas de los Efectos de los Excesos de Temperaturas Sobre la Salud de 2026. Dicho documento recoge los nuevos umbrales de temperatura máximos a partir de los cuales el exceso de calor dispara el riesgo para la salud y la mortalidad asociada.

En Euskadi, Gipuzkoa es el territorio con la temperatura más alta: 34,3 grados en el interior y 25,7 en la costa. En Bizkaia los umbrales están fijados en 26,4 grados en el litoral y en 32,6 en el interior. En el caso de Álava se han establecido tres zonas: 30,9 grados en la Cuenca del Nervión, 33,4 en la Llanada y 33,5 en Rioja Alavesa.

Por otro lado, en Navarra se han fijado cuatro rangos de temperaturas que van desde los 31,1 grados en la vertiente cantábrica hasta los 36,9 en la zona de la Ribera del Ebro.



Para fijar estas cifras se ha realizado un análisis estadístico entre las series temporales de mortalidad por causas naturales y las temperaturas máximas diarias entre 2012 y 2023, y el estudio muestra que por cada grado que la temperatura ambiente supera los picos establecidos, el riesgo de mortalidad crece entre un 9,1 % y un 10,7 %.

Cuatro niveles de riesgo

El Plan Nacional de Actuaciones Preventivas ligado a las temperaturas se ha presentado este miércoles, y estará activo hasta el 14 de septiembre, aunque es ampliable durante 15 días más. Éste divide el estado en 182 áreas denominadas “meteosalud”, y fija las temperaturas más altas en las campiñas sevillana (41,5 grados), cordobesa y extremeña (ambas en 41,3 grados)

Basándose en estos datos y atendiendo a un algoritmo de decisión, el plan adjudica cuatro niveles de riesgo distintos para la salud: el 0 (verde), que significa ausencia de riesgo; el 1 (amarillo), o bajo; el 2 (naranja), o medio y, por último, el 3 (rojo), alto. Dichos niveles llevan asociadas una serie de actuaciones, que tratan de proteger sobre todo a los colectivos más vulnerables al calor como son niños y personas mayores, personas con enfermedades crónicas y embarazadas.

Así todo, Sanidad recuerda que para combatir los efectos del calor extremo hay que beber agua con frecuencia, aunque no se sienta sed, y evitar bebidas con cafeína, alcohol o exceso de azúcar; permanecer en lugares frescos o climatizados y reducir la actividad física en las horas centrales del día, así como mantener las medicinas en lugares frescos para evitar que el calor altere su composición.