EXCESO TEMPERATURAS
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Sanidad actualiza los umbrales de temperaturas dañinas: desde 25,7 grados en la costa gipuzkoana hasta 36,9 en la Ribera navarra

El Plan Nacional de Actuaciones Preventivas de los Efectos de los Excesos de Temperaturas Sobre la Salud se ha presentado este miércoles, y estará activo hasta el 14 de septiembre.
MADRID, 29/05/2026.- Varias personas se refrescan en una fuente durante una jornada de altas temperaturas registradas en la capital. El calor intenso marcará de nuevo este viernes con termómetros que podrían alcanzar 40 grados en el sur peninsular y un tiempo "anómalo" que persistirá durante el fin de semana salvo en las comunidades cantábricas, donde las temperaturas bajarán progresivamente, con alguna tormenta en zonas de montaña. EFE/ Mariscal
Personas refrescándose en una fuente. EFE
author image

Agencias | EITB

Última actualización

La ministra de Sanidad, Mónica García, y el responsable de Salud y Cambio Climático, Héctor Tejero, han presentado este miércoles el Plan Nacional de Actuaciones Preventivas de los Efectos de los Excesos de Temperaturas Sobre la Salud de 2026. Dicho documento recoge los nuevos umbrales de temperatura máximos a partir de los cuales el exceso de calor dispara el riesgo para la salud y la mortalidad asociada.

En Euskadi, Gipuzkoa es el territorio con la temperatura más alta: 34,3 grados en el interior y 25,7 en la costa. En Bizkaia los umbrales están fijados en 26,4 grados en el litoral y en 32,6 en el interior. En el caso de Álava se han establecido tres zonas: 30,9 grados en la Cuenca del Nervión, 33,4 en la Llanada y 33,5 en Rioja Alavesa. 

Por otro lado, en Navarra se han fijado cuatro rangos de temperaturas que van desde los 31,1 grados en la vertiente cantábrica hasta los 36,9 en la zona de la Ribera del Ebro. 

Para fijar estas cifras se ha realizado un análisis estadístico entre las series temporales de mortalidad por causas naturales y las temperaturas máximas diarias entre 2012 y 2023, y el estudio muestra que por cada grado que la temperatura ambiente supera los picos establecidos, el riesgo de mortalidad crece entre un 9,1 % y un 10,7 %.

Cuatro niveles de riesgo

El Plan Nacional de Actuaciones Preventivas ligado a las temperaturas se ha presentado este miércoles, y estará activo hasta el 14 de septiembre, aunque es ampliable durante 15 días más. Éste divide el estado en 182 áreas denominadas “meteosalud”, y fija las temperaturas más altas en las campiñas sevillana (41,5 grados), cordobesa y extremeña (ambas en 41,3 grados)

Basándose en estos datos y atendiendo a un algoritmo de decisión, el plan adjudica cuatro niveles de riesgo distintos para la salud: el 0 (verde), que significa ausencia de riesgo; el 1 (amarillo), o bajo; el 2 (naranja), o medio y, por último, el 3 (rojo), alto. Dichos niveles llevan asociadas una serie de actuaciones, que tratan de proteger sobre todo a los colectivos más vulnerables al calor como son niños y personas mayores, personas con enfermedades crónicas y embarazadas.

Así todo, Sanidad recuerda que para combatir los efectos del calor extremo hay que beber agua con frecuencia, aunque no se sienta sed, y evitar bebidas con cafeína, alcohol o exceso de azúcar; permanecer en lugares frescos o climatizados y reducir la actividad física en las horas centrales del día, así como mantener las medicinas en lugares frescos para evitar que el calor altere su composición. 

Olas de calor Sociedad

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Cinco fallecidos y un herido en un accidente entre un turismo y un camión en la AP-8 en Elgoibar 

Los fallecidos son los cinco ocupantes de la furgoneta, todos agentes de la Policía Foral de Navarra, que se dirigían a realizar prácticas a Iurreta. El conductor del camión ha sido trasladado herido al hospital. Si bien la carretera ha quedado completamente cortada, se ha podido abrir uno de los carriles en dirección Irun. El tráfico permanecerá desviado hasta que se retire el camión "durante la noche".

Cargar más
Publicidad
X