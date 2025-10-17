HILKETA

Zarauzko hilketagatik atxilotutako gizona hilketaren lekura eraman dute, gertatutakoa berreraikitzeko asmoz

Reconstrucción asesinato machista Zarautz
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Zarautzen (Gipuzkoa) emakume baten hilketagatik atxilotutako 47 urteko gizona hilketa izan omen zen lekura eraman du Ertzaintzak ostiral honetan, gertakariak berreraikitzeko asmoz. Ikerketak irekita jarraitzen du, eta, polizia-iturrien arabera, ez zegoen inolako harreman afektiborik atxilotuaren eta biktimaren artean.

Zarautz Gipuzkoa Delituak Erailketak Gizartea

