La Ertzaintza investiga como violencia de género el homicidio de una mujer en Zarautz

Aunque en un primer momento fuentes de la Ertzaintza aseguraron que el arrestado y su víctima carecían de una relación afectiva, este viernes el Departamento de Seguridad ha precisado que el caso se investiga como un hecho en el ámbito de la violencia de género.

Euskaraz irakurri: Zarauzko hilketa indarkeria matxista gisa ikertzen ari da Ertzaintza
La Ertzaintza investiga como un caso de violencia de género el homicidio de una mujer en Zarautz (Gipuzkoa).

El Departamento vasco de Seguridad recibió el miércoles por la noche un aviso de la muerte de esta mujer, de 53 años.

Tras esta notificación, inició una investigación que llevó a la Ertzaintza a detener por un presunto delito de homicidio a un hombre de 47 años.

Aunque en un primer momento fuentes de la Ertzaintza aseguraron que el arrestado y su víctima carecían de una relación afectiva, este viernes el Departamento de Seguridad ha precisado que el caso se investiga como un hecho en el ámbito de la violencia de género.

Zarautz se concentrará esta tarde en repulsa por el asesinato de una mujer
Detienen a un hombre de 47 años por el presunto homicidio de una mujer en Zarautz
Trasladan al detenido por presunto homicidio de Zarautz al lugar del crimen para la reconstrucción de los hechos
