Zarauzko hilketa genero-indarkeria gisa ikertzen ari da Ertzaintza

Hasiera batean, atxilotuak eta hildako emakumeak ez zutela harreman afektiborik esan zuten polizia-iturriek, baina ostiral honetan Segurtasun Sailak zehaztu du kasua genero-indarkeria gisa ikertzen ari direla.

Zarautzen (Gipuzkoa) berriki jazotako emakume baten hilketa genero-indarkeria kasu gisa ikertzen ari da Ertzaintza.

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak asteazken gauean jaso zuen 53 urteko emakume baten heriotzaren berri.

Hala, Ertzaintzak ikerketa abiatu, eta 47 urteko gizon bat atxilotu zuen, hilketa-delitu bat egotzita.

Hasiera batean, atxilotuak eta hildako emakumeak ez zutela harreman afektiborik esan zuten polizia-iturriek, baina ostiral honetan Segurtasun Sailak zehaztu du kasua genero-indarkeria gisa ikertzen ari direla.

