Elkarretaratzea egingo dute gaur arratsaldean Zarautzen emakume baten hilketa salatzeko
Zarauzko Udalak elkarretaratzea deitu du 19:00etan Lege Zaharren plazan, 47 urteko gizon bat atxilotu ostean, 53 urteko emakume bat hil izana leporatuta. Erakundeek eta kolektiboek gaitzespena eta babesa adierazi diote biktimaren inguruari.
Elkarretaratzea egingo dute gaur arratsaldean Zarautzen gertatutako hilketa gaitzesteko. Udalak elkarretaratzea deitu du ostiral honetarako, 19:00etan, Lege Zaharren plazan.
Ertzaintzak asteazkenean 47 urteko gizon bat atxilotu zuen 53 urteko emakume baten hilketagatik leporatuta. Segurtasun Sailak jakinarazi duenez, agenteek aurreko gauean jaso zuten emakumearen heriotzaren berri, eta susmagarria atxilotzea eragin zuen ikerketa abiatu zuten.
Horrela, legeak genero-indarkeriatzat hartzen duen bikotekidearen edo bikotekide ohiaren aurkako krimena izango litzatekeen ala ez ikertzen ari dira, ez baitago argi bien arteko harremana. Halere, instituzioek indarkeria matxistaren inguruko protokoloak jarri dituzte martxan.
Zarauzko Udalak premiazko Bozeramaileen Batzordea egin du, eta bertan, gertatutakoa "hilketa matxista" gisa kalifikatzen duen adierazpen instituzionala onartu da. Bertan, Udalak "emakumeen aurkako indarkeria matxistaren adierazpen guztiak" salatzen ditu, eta "gaitzespen handiena eta sumindura handiena" adierazten ditu gertakariengatik.
Era berean, Udalak "babes eta elkartasun osoa helarazi die biktimaren senideei eta gertuko inguruari", eta indarkeria matxistari arreta eta babesa emateko zerbitzu espezializatuak eskaini ditu.
Udalak "gizarte bidezkoago eta berdintasunezkoago baten alde" lanean jarraitzeko konpromisoa berretsi du, eta herritarrei dei egin die "emakumeen aurkako edozein indarkeria-adierazpenen aurrean jarrera aktiboa har dezaten, ez onartuz, isilik egon gabe eta indarkeria jasaten dutenei babes osoa emanez".
Emakundek ere gaitzetsi du hilketa, eta babesa adierazi die biktimaren familiari eta gertuenekoei. Erakundeak kasu horietarako aurreikusitako protokoloa aktibatu du, eta herrian deitutako elkarretaratzean parte hartuko du.
Ildo beretik, Gipuzkoako Foru Aldundiak "samina eta elkartasuna" adierazi die biktimaren hurbilekoei, eta eguerdian lantokietan elkarretaratzera deitu ditu langileak. Eudelek ere, Euskadiko Udalen Elkarteak, bat egin du gaitzespenekin, eta gogorarazi du "heriotzek emakumeen aurkako indarkeriaren arazoaren zati bat baino ez dutela erakusten".
