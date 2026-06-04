Itzali dute Gasteizko Gardelegiko zabortegiko sutea
Bost pertsona artatu behar izan zituzten asteazkenean, kea arnasteagatik, baina ez zituzten osasun-zentroeta eraman beharrik izan, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak baieztatu duenez.
Gardelegiko zabortegian (Gasteiz) asteazken honetan izandako sutea guztiz itzali dute gaur goizaldean. Bost pertsona artatu behar izan dituzte kea arnasteagatik, baina ez dituzte osasun-zentroetara eraman behar izan, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak baieztatu duenez.
Sua asteazken arratsaldean piztu zen, eta Gasteizko eta Arabako Foru Aldundiko suhiltzaile talde bat sua itzaltzeko lanetan aritu dira goizaldera arte.
Kea zegoenez, gainera, SOS Deiak-ek Gasteizko mendatean A-2124 errepidetik ez zirkulatzea gomendatu zuen asteazken honetan, behar-beharrezkoa ez bazen, eta inguruetan aire zabaleko ekintzak saihestea ere gomendatu zuen.
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