Extinguido totalmente el incendio del vertedero de Gardelegi en Vitoria-Gasteiz

El incendio registrado este pasado miércoles en el vertedero de Gardelegi en Vitoria-Gasteiz ha quedado totalmente extinguido durante esta madrugada. Cinco personas tuvieron que ser atendidas por inhalación de humo debido a este suceso aunque no precisaron ser trasladadas a centros sanitarios, según han confirmado desde el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

El fuego se produjo en la tarde de este pasado miércoles y un operativo conjunto de bomberos de Vitoria-Gasteiz y de la Diputación de Álava han trabajado en su extinción. Finalmente, el incendio ha quedado totalmente extinguido esta madrugada.

Debido a la presencia de humo, además, SOS Deiak recomendó este miércoles evitar la circulación por la carretera A-2124, en el Puerto de Vitoria-Gasteiz, salvo en caso de necesidad, así como la práctica de actividades al aire libre en las inmediaciones de esta zona.