Extinguido totalmente el incendio del vertedero de Gardelegi en Vitoria-Gasteiz
El incendio registrado este pasado miércoles en el vertedero de Gardelegi en Vitoria-Gasteiz ha quedado totalmente extinguido durante esta madrugada. Cinco personas tuvieron que ser atendidas por inhalación de humo debido a este suceso aunque no precisaron ser trasladadas a centros sanitarios, según han confirmado desde el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.
El fuego se produjo en la tarde de este pasado miércoles y un operativo conjunto de bomberos de Vitoria-Gasteiz y de la Diputación de Álava han trabajado en su extinción. Finalmente, el incendio ha quedado totalmente extinguido esta madrugada.
Debido a la presencia de humo, además, SOS Deiak recomendó este miércoles evitar la circulación por la carretera A-2124, en el Puerto de Vitoria-Gasteiz, salvo en caso de necesidad, así como la práctica de actividades al aire libre en las inmediaciones de esta zona.
Te puede interesar
La antigua zona industrial de Rekalde se transformará en un nuevo espacio con 400 nuevas viviendas
Las obras de construcción de estas viviendas, de las cuales el 40 % estarán sujetas a algún régimen de protección pública, comenzarán "a lo largo del año que viene, si va todo bien".
Israel y el Líbano acuerdan un alto el fuego condicionado a que Hizbulá cese sus ataques
Los contactos que mantienen desde el 14 de abril han servido hasta ahora para aprobar y extender progresivamente un alto el fuego que, sin embargo, Israel ha roto y ha intensificado su invasión en el Líbano para, según dice, responder al lanzamiento de proyectiles de Hizbulá, que se opone a las negociaciones.
Será noticia: Conmoción por la muerte de cinco policías forales, rueda de prensa conjunta de Esteban y Andueza y XIX Lectura Ininterrumpida de Clásicos
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
28 personas detenidas en la comarca de Pamplona por los incidentes tras la suspensión de un acto de Vito Quiles
La Policía Nacional ha dado por finalizado el operativo, aunque la investigación continúa abierta. Los arrestados están acusados de los delitos de desórdenes públicos y atentado contra agente de la autoridad.
Claves para actuar ante ideas suicidas: ¿qué hago ante un sufrimiento emocional intenso? ¿Y si temo por la vida de un allegado?
El suicidio sigue siendo una de las principales causas de muerte no natural tanto en Euskal Herria como en el conjunto del Estado. Es un problema de salud pública de primer orden pero, sobre todo, una realidad prevenible. ¿Cómo me protejo a mí mismo/a cuando el sufrimiento me desborda? ¿Qué hago si detecto ideas suicidas en un familiar o amigo/a? Abordamos una doble guía de prevención con pautas concretas para aprender a pedir ayuda y saber cómo tender la mano a quien más lo necesita.
Cinco fallecidos y un herido en un accidente entre un turismo y un camión en la AP-8 en Elgoibar
Los fallecidos son los cinco ocupantes de la furgoneta, todos agentes de la Policía Foral de Navarra, que se dirigían a realizar prácticas a Iurreta. El conductor del camión ha sido trasladado herido al hospital.
Así ha estado el tráfico en la AP-8 entre Eibar y Elgoibar tras el accidente de Malzaga
Las retenciones han finalizado, y el camión ha sido retirado esta noche de la carretera.
Policías forales con gran experiencia y entrega: Así describen a los cinco fallecidos en el accidente de Elgoibar
Fermin Sola, Jesus María Vidaurreta, Miguel Crespo, Juan Martín Dominguez y Miguel Antonio D'Entremont se dirigían a Iurreta, a realizar un curso de formación con la Ertzaintza.
Cuatro personas atendidas por inhalación de humo del incendio de un vertedero en Vitoria-Gasteiz
No hay riesgo de que las llamas se extiendan a la zona forestal. SOS Deiak recomienda que no se realicen actividades al aire libre en los Montes de Vitoria y evitar la circulación por la carretera A-2124.