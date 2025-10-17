Zarautz se concentrará esta tarde en repulsa por el asesinato de una mujer en la localidad
Zarautz se concentrará esta tarde para expresar su repulsa por el asesinato machista ocurrido en la localidad. El Ayuntamiento ha convocado a la ciudadanía a participar en una concentración que tendrá lugar este viernes, a las 19:00 horas, en Lege Zaharren Plaza.
La convocatoria llega después de que la Ertzaintza detuviera el miércoles a un hombre de 47 años por el presunto homicidio de una mujer de 53 en la localidad guipuzcoana. Según ha informado el Departamento de Seguridad, los agentes recibieron el aviso de la muerte de la mujer la noche anterior y abrieron una investigación que derivó en la detención del sospechoso.
Así, investigan si se trataría o no de un crimen en el marco de lo que la ley contempla como violencia de genero, por parte de pareja o expareja, porque no está clara la relación entre ambos. Las instituciones, no osbtante, han activado los protocolos contra la violencia machista.
El Ayuntamiento de Zarautz ha celebrado una Junta de Portavoces urgente en la que se ha aprobado una declaración institucional que califica lo ocurrido como un “asesinato machista”. En ella, el consistorio denuncia “todas las expresiones de violencia machista contra las mujeres” y expresa su “máxima condena y más profunda indignación” por los hechos.
Asimismo, el Ayuntamiento ha trasladado “todo su apoyo y solidaridad a los familiares y entorno cercano de la víctima” y ha ofrecido los servicios especializados destinados a la atención y protección frente a la violencia machista.
El consistorio reitera su compromiso de seguir trabajando “por una sociedad más justa e igualitaria” y llama a la ciudadanía a “posicionarse activamente ante cualquier expresión de violencia contra las mujeres, no consintiéndola, no permaneciendo en silencio y mostrando todo el apoyo a quienes la sufren”.
El Instituto Vasco de la Mujer, Emakunde, también ha condenado el asesinato y ha mostrado su apoyo a la familia y al entorno más cercano de la víctima. La entidad ha activado el protocolo previsto en estos casos y participará en la concentración convocada en la localidad.
En la misma línea, la Diputación Foral de Gipuzkoa ha expresado su “dolor y solidaridad” con los allegados de la víctima y ha convocado a su personal a una concentración este mediodía en sus centros de trabajo. También Eudel, la Asociación de Municipios Vascos, se ha sumado a las condenas y ha recordado que “las muertes solo muestran una parte del problema de la violencia contra las mujeres, cuyo origen se encuentra en la desigualdad entre hombres y mujeres”.
Más noticias sobre sociedad
Radiografía de la pobreza en Euskadi: Crece el número de personas que duermen en centros sociales
Alrededor de un 15% de la población de Euskadi está en riesgo de pobreza o en situación de exclusión social. Así lo concluye la última encuesta del Instituo Nacional de Estadística. Por su parte, Eustat asegura que, cada día, más de 4.000 personas duermen en centros sociales habilitados a lo largo y ancho de la Comunidad Autónoma Vasca. Una cifra que corresponde al año 2024, y que supone un incremento del 24% si lo comparamos con la encuesta realizada en 2022.
Menos accidentes, más conciencia: el desafío de la seguridad vial en Euskadi
A pesar de registrar la cifra más baja de personas fallecidas en carreteras en décadas, las autoridades insisten en que todavía queda mucho por hacer.
37 vidas perdidas en Euskadi en 2024: ¿cómo prevenir más tragedias?
Hablamos con Estíbaliz Olabarri, directora de Tráfico del Gobierno Vasco, y Rosa María Trinidad de la asociación Stop Violencia Vial, sobre educación, concienciación y los retos actuales para lograr carreteras más seguras. Sus testimonios muestran cómo la prevención puede salvar vidas.
Hondarribia acoge la grabación del videoclip de EITB Maratoia, con participación de miembros de Nagusilan
La campaña del maratón de este año quiere poner el foco en un envejecimiento saludable y hemos visto a los voluntarios de Nagusilan bailar al son de la canción "Euskal rock 'n roll" de Niko Etxart.
El consulado de Venezuela permanece cerrado "por causa mayor"
Las oficinas están llenas de cajas y, al parecer, se debe a una fuga. Venezolanos Bilbao Bizkaia denuncia desinformación y abandono, dado que gran parte de su documentación se encuentra en esta oficina.
La exposición World Press Photo, en Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz acoge la exposición de las mejores imágenes del fotoperiodismo del último año. Hay imágenes de medio mundo, y muchas reflejan la situación de Palestina.
El Ayuntamiento de Bilbao implantará la OTA en Zorrozaurre
La implantación del sistema responde a una demanda vecinal, debido al aumento de vehículos estacionados tras la apertura del puente que conecta la isla con San Ignacio.
Detienen a un hombre de 47 años por el presunto homicidio de una mujer en Zarautz
El Ayuntamiento de la localidad gipuzkoana ha convocado una concentración de protesta para el viernes en Lege Zaharren Plaza.
Varias personas heridas, una de gravedad, tras colisionar un autobús y dos turismos en Vitoria-Gasteiz
El accidente ha tenido lugar sobre las 13.45 horas a la altura del número 33 de la calle Álava, junto al campus universitario de la EHU. La circulación está cortada, lo que afecta también a la línea 8 de los autobuses urbanos de Tuvisa y del BEI, que están siendo desviados.