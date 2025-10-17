GENERO INDARKERIA
Elkarretaratzea eta manifestazioa egin dituzte Zarautzen azken hilketa matxista gaitzesteko

18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Herritarrek eta erakundeek urriaren 15ean hil zuten 53 urteko emakumearen familiari babesa eta elkartasuna adierazi dizkiote. Ertzaintzak bildutako azken datuen arabera, hilketa genero-indarkeria gisa ikertzen ari dira. 

Zarautz Gipuzkoa Indarkeria matxista Gizartea

