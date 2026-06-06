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Bidetik atera da eta eraikin bat jo du Na-7012 errepidean, Eritzen

18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

20 urteko emakume bat zauritu da larunbat goizean Na-7012 errepidean, Eritzen, errepidetik atera eta eraikin baten aurka talka eginda.

Nafarroa Trafiko Istripuak Gizartea

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