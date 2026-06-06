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Herida al salirse de la vía y chocar contra un edificio en la N-7012, a la altura de Erice

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Bidetik atera eta eraikin baten aurka talka egin du N-7012 errepidean, Eritze parean
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EITB

Última actualización

Una mujer de 20 años ha resultado herida tras salirse de la vía y chocar contra un edificio en la carretera NA-7012, a la altura de Erice (Iza) este sábado por la mañana.

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