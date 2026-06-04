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Será noticia: Conmoción por la muerte de cinco policías forales, rueda de prensa conjunta de Esteban y Andueza y XIX Lectura Ininterrumpida de Clásicos

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
elgoibar istripua accidente ap-8
Accidente mortal en Elgoibar. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Albiste izango dira: Samina Elgoibarko istripuan hildako bost foruzainengatik, Esteban eta Anduezaren prentsaurrekoa eta Klasikoen XIX. Irakurketa Jarraitua
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EITB

Última actualización

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este lunes, 4 de junio de 2026:

- Conmoción por los cinco fallecidos en el accidente de Elgoibar: La noticia de la muerte de cinco policías forales en un accidente de tráfico en la AP-8, en Elgoibar, ha sacudido a la sociedad vasca y navarra. El Gobierno de Navarra ha anunciado que prepara un acto institucional para despedir a los cinco policías forales fallecidos en el trágico accidente. 

- Rueda de prensa conjunta de Aitor Esteban y Eneko AnduezaAitor Esteban, presidente del PNV, y Eneko Andueza, secretario general del PSE-EE, ofrecerán una rueda de prensa conjunta sobre una iniciativa económica, una comparecencia que se produce después de los últimos ataques que se han lanzado los dos máximos dirigentes de los socios del Gobierno Vasco.

- Lectura ininterrumpida de la novela “Leturiaren egunkari ezkutua”, de Txillardegi: El euskaltegi Bilbo Zaharra ha organizado este año la lectura pública ininterrumpida de la novela "Leturiaren egunkaria ezkutua", de Txillardegi. La lectura se podrá seguir en directo, a partir de las 08:00 horas, en Orain. 

Titulares de Hoy Accidentes de Tráfico Elgoibar Autopista A8 Policía Foral Política Literatura Sociedad

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