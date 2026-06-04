Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este lunes, 4 de junio de 2026:

- Conmoción por los cinco fallecidos en el accidente de Elgoibar: La noticia de la muerte de cinco policías forales en un accidente de tráfico en la AP-8, en Elgoibar, ha sacudido a la sociedad vasca y navarra. El Gobierno de Navarra ha anunciado que prepara un acto institucional para despedir a los cinco policías forales fallecidos en el trágico accidente.

- Rueda de prensa conjunta de Aitor Esteban y Eneko Andueza: Aitor Esteban, presidente del PNV, y Eneko Andueza, secretario general del PSE-EE, ofrecerán una rueda de prensa conjunta sobre una iniciativa económica, una comparecencia que se produce después de los últimos ataques que se han lanzado los dos máximos dirigentes de los socios del Gobierno Vasco.

- Lectura ininterrumpida de la novela “Leturiaren egunkari ezkutua”, de Txillardegi: El euskaltegi Bilbo Zaharra ha organizado este año la lectura pública ininterrumpida de la novela "Leturiaren egunkaria ezkutua", de Txillardegi. La lectura se podrá seguir en directo, a partir de las 08:00 horas, en Orain.