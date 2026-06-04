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Albiste izango dira: Samina Elgoibarko istripuan hildako bost foruzainengatik, Esteban eta Anduezaren prentsaurrekoa eta Klasikoen XIX. Irakurketa Jarraitua

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

elgoibar istripua accidente ap-8

Elgoibarren bost pertsona hil ziren istripua, atzo. Argazkia: EFE

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EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko ekainaren 4an, hedabideetako lerroburu nagusiak:

- Samina, Elgoibarko istripuan hildako bost foruzainengatik: Elgoibarko auto istripuan hildako bost foruzainen heriotzak samina eta nahigabea eragin ditu, bereziki, Nafarroan. Foru Gobernua ekitaldi instituzional bat prestatzen ari da istripuan hildako bost foruzainen omenez.

- Aitor Esteban eta Eneko Anduezaren prentsaurrekoa: Aitor Esteban EAJren EBBko presidenteak eta Eneko Andueza PSE-EEren idazkari nagusiak agerraldia egingo dute, elkarrekin, EAEra lehentasunezko inbertsioak erakartzeko ekimen bateratua aurkezteko. 

- Klasikoen XIX. Irakurketa JarraituaLeturiaren egunkari ezkutua Jose Luis Alvarez Enparantza Txillardegik 1957. urtean argitaratutako eleberria irakurriko dute, 08:00etatik 14:00etara, Bilbo Zaharra euskaltegiak antolatzen duen Klasikoen Irakurraldi Jarraituaren XIX. edizioan. Irakurketa publikoa izango da, eta zuzenean jarraitu ahalko da Orain-en. 

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