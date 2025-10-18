Zarauzko hilketa matxistagatik atxilotutako gizonak epailearen aurrean deklaratzeko zain jarraitzen du
Zarautz kalera atera zen atzo gertakaria salatzeko. Hasiera batean, Ertzaintzako iturriek esan zuten atxilotuak eta biktimak ez zutela harreman afektiborik, baina ostiral honetan Segurtasun Sailak zehaztu du kasua genero-indarkeria gisa ikertzen ari direla.
Asteazkenean Zarautzen izandako hilketa matxistagatik atxilotutako gizonak ertzain-etxean jarraitzen du, guardiako epaitegira deklaratzera eramateko zain, Ertzaintzako iturriek jakitera eman dutenez.
Zarautzen berriki jazotako emakume baten hilketa genero-indarkeria kasu gisa ikertzen ari da Ertzaintza.
Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak asteazken gauean jaso zuen 53 urteko emakume baten heriotzaren berri. EITBk jakin duenez, gizonak berak eman zuen abisua.
Hala, Ertzaintzak ikerketa abiatu, eta 47 urteko gizon bat atxilotu zuen, hilketa-delitu bat egotzita.
Hasiera batean, atxilotuak eta hildako emakumeak ez zutela harreman afektiborik esan zuten polizia-iturriek, baina ostiral honetan Segurtasun Sailak zehaztu du kasua genero-indarkeria gisa ikertzen ari direla.
Ostiral arratsaldean, Ertzaintzak bere etxebizitzara eraman zuen atxilotua, gertakariak elkarrekin berreraikitzeko. Lau ordu eta erdi baino gehiago eman zituzten bertan. Ondoren, 17:30ean, ertzain-etxera eraman zuten berriro.
GENERO INDARKERIA
Elkarretaratzea eta manifestazioa egin dituzte Zarautzen azken hilketa matxista gaitzesteko
Herritarrek eta erakundeek urriaren 15ean hil zuten 53 urteko emakumearen familiari babesa eta elkartasuna adierazi dizkiote. Ertzaintzak bildutako azken datuen arabera, hilketa genero-indarkeria gisa ikertzen ari dira.
